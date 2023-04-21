【周末好去處】凡爾賽宮多感官精華遊　還原路易十四聲音皇宮香氣【內附地址】

▲ 沙田文化博物館現正舉行的《虛擬凡爾賽宮之旅》展覽，不用親身飛到法國，都能輕鬆體驗及感受這個法國重要地標的輝煌氣派。

法國的凡爾賽宮雖然距離香港甚遠，但現在於沙田文化博物館都能親身體驗到！館方首度與法國凡爾賽宮合作，製作了全球首個以這著名世界文化遺產為主題的沉浸式虛擬展覽，《虛擬凡爾賽宮之旅》由即日起至7月舉行，帶來一個創新好玩的虛擬體驗。

凡爾賽宮這個前法國國王宮殿，於1682年至1789年由太陽王路易十四建造，宏偉建築和豐富收藏令人嘆為觀止，1979年被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。沙田文化博物館現正舉行的《虛擬凡爾賽宮之旅》展覽，不用親身飛到法國，都能輕鬆體驗及感受這個法國重要地標的輝煌氣派。

全數碼多感官展覽

展覽由3個展廳組成，分為6個主題，特別之處是一件來自凡爾賽宮的實體展品也沒有，透過創新科技去展示出宮殿的歷史、冷知識、重要藏品等。凡爾賽宮佔地極大，遊覽整天都看不完，但這個虛擬展可以於兩小時內欣賞最精華的部分，而且可以將畫作及藝術品以極近距離細看，除視覺外更有特別的聽覺和嗅覺體驗。

▲ 《凡爾賽宮之輝煌璀璨》是必到之地，5個華麗場景各有特色。（張頌婷攝）

首部分《時空穿梭》，透過高清OLED熒幕，將凡爾賽宮窗外的景致及凡爾賽宮大門，原原本本帶到眼前。布滿冷知識及歷史故事的走廊及大廳，了解到這座曾是國王路易十三於1624年建造的狩獵小屋，如何演變成金碧輝煌的凡爾賽宮。

最特別是這兒可以親耳聽到路易十四的法文歡迎辭，透過全新音效技術，模擬出他晚年的沙啞聲綫及清喉嚨聲音，同時能嗅到由法國著名調香大師為凡爾賽宮創製的獨特「王家喜悅」香氣，傳來陣陣橘子及花香，更似親歷其境。

▲ 高清OLED熒幕展出凡爾賽宮窗外的美景，如親身進入了宮內一樣。（張頌婷攝）

沉浸華麗鏡廳中

第二部分《凡爾賽宮之輝煌璀璨》，走入360度電子屏幕之中，將鏡廳、戰爭廳、墨丘利廳、維納斯廳，甚至是平日未必對外開放的王家歌劇院都完美還原，可完全沉浸在華麗壯觀的室內景觀。每個影像約長一分鐘，4面牆身及天花都可看到華麗氣派的裝飾及藝術品，是展覽最IG-able的打卡位。

▲ 安坐在影院中欣賞《凡爾賽宮一日遊 》影片，為展覽的最後亮點。（張頌婷攝）

之後的《凡爾賽宮之百年藝韻》互動多媒體畫廊，以巨型熒幕展示出95項凡爾賽宮收藏中的各種藝術及家具陳設，包括亞森特．里戈的《法國國王路易十四像》、新古典主義大師雅克－路易．大衞的《拿破崙一世及皇后加冕典禮，巴黎聖母院，1804年12月2日》和《1800年5月20日拿破崙穿越大聖伯納德山口》等經典作品，有齊深入的資料介紹，彈指之間就能了解藏品背後的工藝特色。

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虛擬兩輪遊花園

5號廳的玩意則較為動態，在《凡爾賽宮之自然景觀》中，由香港多媒體藝術家邵志飛的團隊提供技術支援，可在展廳踏上互動單車，共有4條路綫，漫遊凡爾賽宮多個不同的園林，連在當地都不能踩單車遊覽，是展覽獨有的有趣玩法。

虛擬實境體驗《凡爾賽宮之創新》，戴上VR眼罩及手持控制器「走進」凡爾賽宮，展開虛擬旅程。值得一讚是凡爾賽宮多個重要的套房及沙龍廳都有移師到體驗之中，包括鏡房、海格立斯廳、阿波羅廳等能逐一行勻。每件藝術品可放大至眼前，沒有圍欄阻撓，近距離仔細欣賞陳設裝飾和建築特色，機會非常難得。

360度沉浸式影院

最後的《凡爾賽宮一日遊》是一段長4分鐘的沉浸式影片，展現凡爾賽宮由破曉到黃昏的景致，包括花園、雕塑、噴泉，以及晚上的煙花匯演。兩邊彎曲的巨型屏幕360度包圍坐在中央的觀眾，前後的屏幕景象也不同，如親身在現場般震撼感動。

這個嶄新的數碼展覽比想像中好玩豐富，資訊量豐富而不沉悶，兼有打卡位及互動元素。展期由即日起至7月9日，入場費只是$10，就能輕鬆來個法國凡爾賽宮遊，為親身再訪當地參觀作好充足的準備。

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《虛擬凡爾賽宮之旅》展覽

地址：沙田文林路1號香港文化博物館

電話：2180 8188

日期：即日起至7月9日

開放時間：平日10am-6pm，周末及公眾假期10am-7pm，逢星期二休館（公眾假期除外）

入場費：成人$10、20人或以上團體票$7、優惠票$5、博物館通行證持有人免費入場。

記者：張頌婷