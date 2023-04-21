【消費物價】3月份按年通脹1.7%　當局料短期內保持溫和

▲ （陳國峰攝）

政府統計處今（21日）公布3月份消費物價指數，按年升上升1.7%，較1月份及2月份合計的平均升幅2.1%為低；而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦為1.7%，較1月份及2月份平均的2.1%低，主要是由於基本食品價格下跌。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升19.9%）、煙酒（上升18.7%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升4.5%）、交通（上升2.8%）、雜項服務（上升2.7%），以及雜項物品（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為基本食品（下跌2.8%）、耐用物品（下跌2.8%），以及住屋（下跌0.2%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由首兩個月合計的2.1%回落至3月份的1.7%，原因是在去年由疫情導致的供應干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望本地成本壓力或會隨着經濟情況改善而增加，同時外圍價格壓力在一段時間內料會維持顯著。通脹壓力整體上可能會逐漸上升，但短期內應會保持溫和。

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責任編輯：陳麗娜