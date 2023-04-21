【虐兒案】港媽投訴3歲女下體出血疑遭老師毆打　校方回應：事件已交警方處理

▲ 3歲女返N班下體出血，疑遭老師毆打。

九龍大坑東有幼兒學校發生疑似虐兒案，有港媽在媽媽群組投訴，近日發現其3歲就讀N班的女兒下體出血，入院證陰部受損，女兒指自己被老師打，而且十分害怕上學。

今日在媽媽群組瘋傳幼兒學校涉虐兒案，有港媽表示，其3歲女兒就讀基督教服務處大坑東幼兒學校n班，近日她發現女兒下體出血，而女兒從沒有擺手落下體的習慣，不可能是自己弄傷。

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女兒一直說自己害怕返學，指自己遭老師毆打，

驚老師，話老師打佢心口。而家三句唔埋兩句會話，「媽咪我唔要返學學」，見到套校服都話要丟。

港媽有致電學校了解，並到醫院檢查，醫生表示女兒外陰有𠝹痕、內陰情況亦嚴重，現時仍繼續有血滲出，惟無法證明是如何弄傷。港媽表示，目前已經報警，亦找了社會福利社工幫忙，她分享出來主要是希望大家關注小朋友不肯上學的情況，她內疚最初沒有相信她。

校方稱翻查閉路電視沒發現可疑行為

TOPick致電涉事學校查詢，校方回應指，已收到家長投訴，亦留意到網上很多人關注事件，事件已交予警方處理，目前調查中。其後香港基督教服務處亦以電郵發出聲明指，校方在4月19日傍晚接獲家長通知其女兒受傷，警方於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方亦配合警方調查。

當晚校方翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，並已即時聯絡警方及家長，並邀請家長到校翻看當日的閉路電視。校方現積極與社會福利署、教育局及警方保持密切聯絡，並每日與涉事家長保持溝通。校方會繼續以開誠布公的態度與各持份者就事件溝通，同時繼續深入檢視事件，汲取經驗。

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責任編輯︰王明芳