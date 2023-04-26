【月經困擾】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

▲ 經血透視5種疾病警號，中醫分享3款飲食可緩解經痛。

女士來月經時，不同的經血形態其實也反映了不同的身體健康問題。本港註冊中醫師蘇安莎接受TOPick訪問時分享，中醫有5款最常見與月經相關的疾病，可以透過經血的不同形態去判斷，同時蘇醫師還推薦了3款飲食，可幫助紓緩經痛。

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經血睇5個疾病

蘇安莎醫師指出，中醫較為常見的5種與月經相關疾病，分別為肝氣鬱結、氣血不足、腎虛、血瘀以及濕熱問題。

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同時她還提到，中醫上需要結合臨床上的把脈、看脷，以及患者其他的生活習慣、胃口、大便，或家族史等等，再去準確判斷患者是屬於哪一種證型。

緩解經痛飲食

而不少女士來月經時，都會受到經痛問題的困擾，對此蘇醫師建議，如果是較輕微的症狀，首先要保持心境開朗。因為從中醫角度來説，肝與情緒是最相關的，如果肝氣鬱結，氣血不好，就會造成氣滯血瘀的情況。所以保持開朗的心情會對緩解經痛有幫助，另外一些食物，如香蕉和牛油果等都可以使心情舒暢。

同時，她還提到有3款飲食可以有效幫助緩解經痛：

杞子益母草玫瑰花茶

如果平時心情是屬於較鬱結的類型，可以選擇玫瑰花茶；如果血瘀較嚴重，即會見到一塊塊的血塊，就用益母草；如果體質是偏虛的類型，一來月經就頭暈，想躺在床上，屬「面青口唇白」那一類，就要食用杞子和藍藻，以及吃豐富的鐵質食物，如豬潤、蜆、黑芝麻、菠菜等。蘇醫師表示，玫瑰花可以利氣，益母草可以活血，杞子則可以養血，若將益母草、杞子和玫瑰花一起沖調成茶飲，可以起到緩解經痛的作用。

紅豆百合烏雞湯

女生來月經後流失了氣血，若想補回來，較為簡單的方法可以用紅豆、百合、烏雞來煲湯。蘇醫師指，紅豆和烏雞都是養血的食物，尤其烏雞是「血肉有情之品」，它可以填精補髓，即補血之力會更强。而中醫來説，像紅豆這類紅色的東西一般都是養血，而百合就是滋陰，以及它也是一種常見的食材，因此可以較容易去處理這款湯水，同時能夠起到養血的效果。

紅糖生薑茶

蘇醫師表示，來月經前全身的氣血都會去到子宮，身體相對來説是較虛弱的情況，防禦力沒那麽强，這時候比較容易感冒，因此當來月經前已經有感冒的症狀，可以嘗試紅糖生薑茶。紅糖生薑茶有許多用處，如感冒初起，感到頭暈、流鼻水、全身酸痛的時候，可以用生薑，再加熱水和紅糖煲來喝。紅糖可以根據自己適應的甜度調節用量，然後再加3至4塊生薑片，生薑大概為一個5塊硬幣的大小，一同煲15分鐘便可。

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記者：何沛怡