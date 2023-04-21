馬時亨主持《馬時亨‧香港情》　歌神學友每周練6日歌：專練唱自己唱唔到嘅歌

▲ 《馬時亨‧香港情》

馬時亨主持的全新訪談式綜藝節目《馬時亨‧香港情》將由4月22日起在翡翠台播出，在明晚（4月22日）播出的第1集，邀歌神張學友及有「金曲之父」美譽的張文新擔任嘉賓。

在節目中，曝光不少學友初出道時的珍貴片段，除《全港十八區業餘歌唱大賽》大合照、還有1983年的《歡樂今宵「盡顯才華SING聲星」》珍貴參賽片段，及1986年與呂方在紅館舉行的《雙星演唱會》珍貴海報。

學友曾在比賽被叮走

原來張文新與張學友早於《全港十八區業餘歌唱大賽》已結緣，二人相識近40載，張文新大讚學友當年獲獎「冇花冇假」：「嗰時每一區起碼千幾人報名，十八區加埋超過二萬人。」

張文新又笑指，學友雖然甫出道已火速爆紅，但其實在勝出《十八區》之前，學友曾在歌唱比賽中多番被叮走。

自揭有「舞台恐懼症」

學友又自揭有「舞台恐懼症」，馬時亨及張文新聽畢忍不住爭相質疑。

學友見狀舉例說：「有次喺頒獎典禮後台，我同張國榮先生一齊出場，佢喺後面係震晒嘅，我諗冇人會相信係咁，我都唔相信佢會驚，但佢真係震晒，佢問我：『學友，出面啲觀眾係點架？』，你哋係唔會知道我哋好多時都係好驚。」

練歌專攻高難度歌曲

入行快40年的學友，除坦言已籌劃再開演唱會之餘，又分享保持靚聲秘訣是每星期練足6日歌：「長嘅話（練歌）兩個鐘頭，短嘅話就40分鐘到一個鐘左右，專係練唱一啲自己唱唔到嘅歌。」

馬時亨聽後不禁問：「吓？你都有歌唱唔到？」學友回答：「我好多歌都唱唔到㗎，好似《藍雨》就錄咗好多次同錄咗好耐，呢啲歌你唔練一個禮拜，再唱會辛苦少少，但如果唔練兩到三個禮拜，直情係要重頭練過。」

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