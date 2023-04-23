【女性健康】左胸摸到5厘米硬塊　宅男女神緊急入院開刀

▲ 左胸摸到5公分硬塊，宅男女神緊急入院開刀。

2012年出道，有台灣「宅男女神」稱號的36歲女星阿喜（林育品）受訪時驚爆早前於左胸下方摸到一個約5厘米大小的硬塊，嚇得她即時痛哭不已，並驚動了家中母親。隔天，她火速找醫生再詳細檢查時，卻證實一場虛驚，指她左胸下的硬塊其實為脂肪瘤，並馬上為她安排手術切除。

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林育品近年來積極參與台灣戲劇拍攝，更於劇集《暗夜微光》扮演乳癌患者一角色。她近日接受傳媒訪問時表示，其實3年前亦曾有類似駭人經歷。她指當時於家中除衫後，突然摸到左胸下有硬塊，約5厘米大小，當下非常害怕，更難以自制地痛哭，哭聲更驚動母親。

她其後向母親講述擔憂，並叫媽媽進房間看她身上的硬塊。她形容當下感覺是對媽媽非常內疚「覺得要死了，我真的好害怕，對不起！」。不過媽媽看完，卻指她杞人憂天，認為那應該是脂肪瘤，並透露是家庭遺傳疾病。隔天林育品火速到醫院檢查，經醫生檢查，確認是脂肪瘤後才放下心頭大石，並立刻讓醫生安排手術切除。

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脂肪瘤到底是甚麼？

TOPick訪問外科專科醫生鄧耀聰，他表示：

脂肪瘤很常見，身體任何有脂肪的地方，也有機會增生脂肪瘤，包括手腳、肚皮，頭皮，甚至內臟，成因無法解釋。

一般屬於良性腫瘤，較多人會於洗澡時發現。脂肪瘤較多出現在長者身上。

如何分辨脂肪瘤？

鄧醫生指，摸到微微拱起、凸出，很柔軟，按左邊會擠了右邊，不會依附其他組織的，就是脂肪瘤。最大的脂肪瘤直徑可達10cm，大如一個麵包。他指，一般人摸到細小的脂肪瘤，感到不尋常，很快就會求醫，很少任它愈生愈大。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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責任編輯：羅嘉欣