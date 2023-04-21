愛望基金成立小組落區助兒童青少年建正向思維　陳國基：支持積極有為深入社區

▲ 愛望基金今日舉行午餐會暨Action Team啟動禮，政務司司長陳國基（右二）及青年專員劉家麒（左一）亦有出席，並與愛望基金創辦人鄭志剛（左二）、Action Team召集人羅詠詩（右一）交流。

致力提升基層兒童心理健康的非牟利機構「愛望基金The WEMP Foundation」，宣佈成立Action Team，深入社區協助改善基層兒童和青少年的心理健康，幫助他們建立正向思維。Action Team將協助基金在社區和學校推動三大計劃，包括推廣正向家校教育、學童情緒管理工作坊，以及幼兒及青少年心理健康教育等。

最新影片推介：

愛望基金今日舉行午餐會暨Action Team啟動禮，政務司司長陳國基及青年專員劉家麒亦有出席，並與愛望基金創辦人鄭志剛、Action Team召集人羅詠詩，以及一眾行動小組成員交換意見，討論如何深入社區促進基層兒童和青少年的心理健康和正向思維。

陳國基：我們肩負作育英才的責任

政務司司長陳國基表示：「我們肩負作育英才的責任，要協助兒童和青少年建立正向思維和維護他們的心理健康。本屆政府鼓勵政、商、民合作，我相信三方合作可以達致最好的效果。我欣賞和支持愛望基金和Action Team積極有為深入社區，攜手守護兒童的心理健康和促進青少年的正向思維。」

Action Team召集人羅詠詩指出：「秉持愛望基金的使命，Action Team致力與社區持份者合作，為有需要的基層兒童和青少年提供針對性的支援，改善他們的身心健康。我們相信通過共同努力，可以創造正面的影響，為下一代締造更美好的未來。」

助擴服務網路資源精準支援有需要人士



愛望基金Action Team共有14名成員，分別來自法律界、科技界、教育界、商界、文藝界和多個專業領域。小組成員將運用自身的專業知識和廣闊人脈，支援基金活動，並協助基金連繫社區持份者、擴大地區服務網絡和資源，以便加深了解社區需要，可以更精準支援有需要人士。

Action Team期望透過心理健康支援、正能量導向領袖訓練、分享會、生涯規劃講座、文藝活動欣賞等，在家校宣揚正向育兒理念，以及向基層兒童和青少年灌輸正向思維，提升他們的幸福感、情商和心理健康。

深入家校社區三大計劃倡正向思維

愛望基金在社區和學校主打三大計劃，包括正向家校教育、學童情緒管理工作坊及幼兒心理健康教育。基金將聯同合作夥伴舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，目標在今年內接觸40間學校，由淺入深為基層父母提供正向育兒技巧和心理健康知識。



此外，為鼓勵小朋友表達個人情感和需要、認識和擁抱自己的情緒，基金獨創情緒互動遊戲 卡，鼓勵透過親子遊戲互動，父母可以教導子女認識各種情緒，並鼓勵他們勇於表達個人情感，藉以培養小孩的同理心。

為了讓家長可以及早發現子女的情緒問題，基金將會推出全港首個針對幼兒心理健康的家長教育計劃，將於三年內走訪10間幼稚園，向幼稚園家⾧和學生傳授正向育兒技巧及心理健康知識。

此外，為鼓勵小朋友表達個人情感和需要、認識和擁抱自己的情緒，基金獨創情緒互動遊戲 卡，鼓勵透過親子遊戲互動，父母可以教導子女認識各種情緒，並鼓勵他們勇於表達個人情感，藉以培養小孩的同理心。

為了讓家長可以及早發現子女的情緒問題，基金將會推出全港首個針對幼兒心理健康的家長教育計劃，將於三年內走訪10間幼稚園，向幼稚園家⾧和學生傳授正向育兒技巧及心理健康知識。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳



