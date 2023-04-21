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【童年密碼】施匡翹首度填詞　MV充滿童話式夢幻

娛樂 17:33 2023/04/21

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施匡翹（Zaina）最近推出新歌《童年密碼》，更首次擔任填詞的部分。對於首次填詞，Zaina充滿天份只填了一個晚上：「在我填之前，其實心入面已經有相當清晰的想法。當時就膽粗粗將填好的詞send俾監製舒文，後來再由填詞人T-Rexx去將佢變成一個完善嘅版本。」

一直都希望有機會參與創作部分的Zaina笑指，這次填詞是自然地發生，本身就讀幼兒教育的她一聽到demo時，就已希望將有關童年的概念借這首歌去表達，借與孩子之間對話，完整地帶出童年密碼這個主題。

讚童星好演技  

《童年密碼》歌詞講述歌中的主角在公園裡靜靜地看著月亮，突然發現一個孤獨的小孩子。她與小孩交談的過程中，了解到小孩過去的經歷和心理創傷，並試圖幫助她走出困境，從另一角度出發，小孩同時亦代表著主角的內心深處以及過去的回憶。

而在《童年密碼》MV中，導演為Zaina請來十分好戲的6歲半小演員Nana演她的童年，Zaina大讚Nana演技利害：「故事中講述我在尋找自己的內心，Nana小妹妹飾演我的童年，亦可以說是我的內心世界，Nana唔單止好可愛，對導演的要求都十分了解，相當了不起。」

MV童話式夢幻

全個MV都充滿著童話式夢幻，放滿充滿童話世界的道具，如彩虹屋、花花隧道、不同的陶瓷藝術品等，Zaina則穿上拖地白色紗裙，有如置身夢幻的童話世界之中。

她解釋：「因為MV裏面尋找小女孩的故事，其實代表主角嘅內心世界，係一個屬於抽象同幻想嘅空間，所以想畫面要夢幻。」

幸有驚無險

她表示拍攝時最難忘穿上白色拖地長紗裙，還有很高的高跟鞋來行山路，MV的地點全都是山路和梯級，拍攝過程中大家都好擔心Zaina會否跌倒。

她說：「特別有一幕，我要一路尋找小女孩，一邊走去打開古老大閘，那段路係條大斜路。好彩我平衡力唔錯，而且之前有過穿好高的高踭鞋在台上跳唱經驗，所以最後有驚無險。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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