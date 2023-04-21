【西九文化區】故宮M+五一黃金周繼續開放　新推雙會籍$1,200起

▲ 故宮M+五一黃金周繼續開放，新推雙會籍$1,200起。（資料圖片）

香港故宮文化博物館及M+將於「五一黃金周」期間實施特別開放安排，原定休館的日子，分別為5月1日（星期一）和5月2日（星期二），將繼續對外開放。另外兩所博物館亦推出組合套票優惠和雙會籍計劃。

博物館特別開放時間

M+ 將於2023年5月1日（星期一）開放，開放時間為早上10時至下午6時。

香港故宮文化博物館將於2023年5月2日（星期二）開放，開放時間為上午 10 時至下午6時。

博物館組合套票優惠

香港故宮文化博物館及M+ 聯合推出「博物館組合套票」優惠。套票於「購票通」網上購票平台發售，訪客可經西九文化區網站前往「購票通」平台相關頁面，顧客同時購買兩間博物館之標準門票和／或特別展覽門票，即可享有折扣優惠。持套票顧客須在同一月份內參觀兩所博物館，但毋須於同一日內參觀。 「博物館組合套票」優惠詳請，詳情可參閱「購票通」網站。

雙會籍計劃優惠內容：

香港故宮之友和M+會員雙會籍：可享額外1個月會籍有效期，即共13個月／$1,200

香港故宮文化博物館和M+贊助人雙會籍：可享雙會籍九折優惠／$54,000

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責任編輯：陳麗娜