  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 18:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西九文化區】故宮M+五一黃金周繼續開放　新推雙會籍$1,200起

社會 17:26 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

故宮M+五一黃金周繼續開放，新推雙會籍$1,200起。（資料圖片）

香港故宮文化博物館及M+將於「五一黃金周」期間實施特別開放安排，原定休館的日子，分別為5月1日（星期一）和5月2日（星期二），將繼續對外開放。另外兩所博物館亦推出組合套票優惠和雙會籍計劃。

博物館特別開放時間

  • M+ 將於2023年5月1日（星期一）開放，開放時間為早上10時至下午6時。
  • 香港故宮文化博物館將於2023年5月2日（星期二）開放，開放時間為上午 10 時至下午6時。

博物館組合套票優惠

香港故宮文化博物館及M+ 聯合推出「博物館組合套票」優惠。套票於「購票通」網上購票平台發售，訪客可經西九文化區網站前往「購票通」平台相關頁面，顧客同時購買兩間博物館之標準門票和／或特別展覽門票，即可享有折扣優惠。持套票顧客須在同一月份內參觀兩所博物館，但毋須於同一日內參觀。 「博物館組合套票」優惠詳請，詳情可參閱「購票通」網站

雙會籍計劃優惠內容：

  • 香港故宮之友和M+會員雙會籍：可享額外1個月會籍有效期，即共13個月／$1,200
  • 香港故宮文化博物館和M+贊助人雙會籍：可享雙會籍九折優惠／$54,000

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【M+博物館】M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家　烏利希克：充分體現中國當代藝術特色
19:43 2023/03/20
【M+博物館】M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家　烏利希克：充分體現中國當代藝術特色
【故宮展覽】Cartier展逾300件珍品難得一見　包括何超瓊林青霞劉嘉玲珍藏絕美皇冠【內附詳情】
15:37 2023/04/12
【故宮展覽】Cartier展逾300件珍品難得一見　包括何超瓊林青霞劉嘉玲珍藏絕美皇冠【內附詳情】
【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍
16:21 2023/04/17
【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍

你可能感興趣

【M+博物館】M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家　烏利希克：充分體現中國當代藝術特色
19:43 2023/03/20
【M+博物館】M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家　烏利希克：充分體現中國當代藝術特色
【故宮展覽】Cartier展逾300件珍品難得一見　包括何超瓊林青霞劉嘉玲珍藏絕美皇冠【內附詳情】
15:37 2023/04/12
【故宮展覽】Cartier展逾300件珍品難得一見　包括何超瓊林青霞劉嘉玲珍藏絕美皇冠【內附詳情】
【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍
16:21 2023/04/17
【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍
著數優惠 故宮文化博物館 門票 M+ 故宮 西九文化區 文娛藝術 博物館 展覽 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
17:14 2023/04/18
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜