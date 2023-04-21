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【網購騙案】警搗破12人網購「彈票黨」　涉26宗案件騙款達180萬

社會 17:47 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

警搗破12人網購「彈票黨」，涉26宗案件騙款達180萬。（警方FB截圖）

警方打擊網上購物騙案，展開代號「隧光」行動，針對俗稱「彈票黨」網購詐騙集團，成功拘捕12名男女，共偵破26宗網購騙案，損失超過180萬元。

    點擊圖片放大
    +2

東九龍總區重案組第3隊劉啓彥高級督察表示，警方鎖定一個活躍的「彈票黨」集團，在本周18日至20日展開行動，拘捕10男2女（19至70歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，他們涉嫌在2022年12月至本年3月干犯26宗網上購物騙案，擔任不同角色，包括與受害人透過社交媒體溝通、負責交收、提供支票戶口等。行動中檢獲多部手機及多張電話卡。

騙徒會在交收前約10分鐘，以短訊聯絡受害人聲稱「唔得閒」，指會由親友或同事代替交收，其後集團成員會面對面與受害人交收，另一名成員則會將無效支票或銀行禮券存入受害人戶口，製造付款假象。有過案騙徒把入票收據和虛假過數截圖當作付款證明。甚至在交易中訛稱不慎將額外金錢轉帳到受害人戶口要求退款，受害人在檢查戶口結餘後不虞有詐，跟從騙徒指示而受騙。

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記者：曾秋文

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