【大灣區考察團】4日訪問完結　李家超：此行是起點未來要追時間、追結果、追前列

▲ 李家超回港見記者。（趙居逸攝）

港府高官、立法會議員組成的大灣區考察團結束一連四日的訪問，今日分別與廣東省市領導會面，包括廣東省委書記黃坤明，傍晚一行人乘高鐵返港，李家超抵港後將在西九龍站見記者總結行程。

我對今次的訪問是滿意的，非常感謝當地政府做了大量工作，獲得好好的成果，有三個成果：一是團結；二是展示了香港對大灣區建設的主動，今次是坐言起行參與；三是共識，香港和大灣區內地城市達成了強烈共識，大家會一起努力共建大灣區，優勢互補，令將來發展事半功倍。

李家超強調，此行只是一個起點，政府官員一定會不斷推進大灣區的發展，相信立法會議員亦會繼續訪問大灣區不同地方和項目。李家超又強調，未來要追時間、追結果、追前列。

其他大灣區城市會再安排時間訪問。

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李家超在社交平台透露，早上和廣州市市長郭永航在廣州一家具嶺南園林特色的粵菜酒家飲早茶，酒家知道李是番禺人，特別安排了番禺傳統點心「市橋白賣」，「讓我倍感親切！」

考察團今日早上分別由東莞及佛山前往廣州會合，一起參觀瀝滘淨水廠後，與廣州市領導午宴，包括市委書記林克慶、郭永航及南沙區區長吳揚等。

考察團之後在珠島賓館，與廣東省委書記黃坤明會面約1小時，期間須佩戴口罩，據了解，黃坤明在會上曾分享國家主席習近平在廣東調研時對廣東作出的最新指示。

▲ 旅遊巴直抵高鐵站月台。（立法會議員李鎮強供圖）

一行人下午坐旅遊巴直抵廣州東站月台，乘高鐵回港。

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記者：林曉君、趙居逸