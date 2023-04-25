陳茂波明帶隊出席前廳交流會　政府從善如流縮議題？

▲ 明日的前廳交流會由財政司司長陳茂波帶隊。（立法會秘書處圖片）

第九次立法會前廳交流會明舉行，今次由財政司司長陳茂波帶隊，主題為「新時代、新階段下香港經濟發展新方向」，政府話，希望就四大範疇與議員交流，聆聽意見，包括創新科技、金融服務、土地發展及房屋和運輸物流。

之前數次前廳交流會，政府亦會提前告知想討論的範疇，大概6項左右。議員近來不時反映，前廳交流會討論的議題過多，很多時只能「蜻蜓點水」，不夠聚焦及深入，希望可減少議題。

政府今次似乎從善如流，將提出的範疇縮至四個，不過，其中當中涉及五大類，只是當局將房屋及運輸物流擺在同一範疇，可討論範疇仍是相當闊。

明天除了陳茂波，引進重點企業辦公室主任容偉容亦在場，相信不少議員都會關注政府「搶企業」進度。

另外，發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、房屋局局長何永賢、署理創新科技及工業局局長張曼莉、運輸及物流局局長林世雄、金管局總裁余偉文等均會出席。

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