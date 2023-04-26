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【高官上京】陳國基赴駐京辦了解招商引才情況　楊何蓓茵向夏寶龍匯報公務員事務

政治 21:23 2023/04/26

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陳國基在駐京辦聽取工作匯報。（政府新聞處圖片）

多位港府高官先後上京訪問，包括下午抵京的政務司司長陳國基，以及昨日上京的公務員事務局局長楊何蓓茵。

陳國基先到駐京辦聽取工作匯報，亦與駐京辦新設的「招商引才專組」會面，了解他們主動接觸目標企業和人才，積極游說其來港發展的前線工作情況。

陳國基欣悉，駐京辦接觸的內地企業和人才，整體上對特區政府「搶企業」、「搶人才」新措施的反應良好。他鼓勵駐京辦同事繼續用好線上線下平台，在內地加強宣傳香港各方面的獨特優勢和龐大機遇，說好香港故事，吸納更多策略企業和專業人才來港。
 
陳國基其後到訪清華大學，與在京求學的香港學生交流，了解他們在內地學習和生活的情況。他鼓勵港生擔當橋樑角色，向內地同學好好推介在港發展的優勢和機遇，為香港引進更多高質人才。
 
陳國基明日起會拜訪中央不同部委及機構和北京市人民政府。

昨日上京的楊何蓓茵今日首站是拜會港澳辦主任夏寶龍，向其匯報公務員事務最新情況。夏寶龍對特區政府公務員工作予以充分肯定，勉勵和殷切期望公務員繼續全力支持行政長官施政。

楊何蓓茵與全國港澳研究會會長鄧中華會面。（政府新聞處圖片）


 
楊何蓓茵下午與全國港澳研究會會長鄧中華會面，介紹公務員學院的最新進展和交換意見。她亦介紹香港特區公務員的國家《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和國家事務的培訓，並就加強培訓交換意見。

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責任編輯：林曉君

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