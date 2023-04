【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密

▲ 蛇蠍女為盜取身份奪財,芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密。

防人之心不可無。一名來自俄羅斯的47歲女子在美國結識了一名會説俄語的美容師,兩人因外貌相似且同樣會說俄語而友情增進成閨蜜,結果女子竟藏蛇蠍心腸,為盜取美容師身份獲得錢財而在芝士蛋糕中下藥毒殺對方,終被判謀殺未遂,監禁21年。

最新影片:

綜合外國媒體報道,2016年,來自俄羅斯的47歲女子Viktoria Nasyrova,認識了來自烏克蘭、正在紐約任職美容師的Olga Tsyvk。Nasyrova是美容師的顧客,兩人因長相、髮色相似,並且同樣會說俄語而迅速熟絡,發展成閨蜜。

芝士蛋糕下毒

同年8月,Nasyrova帶了一個芝士蛋糕到美容師家中做客。美容師在吃下蛋糕20分鐘後,突然神志不清,她在昏迷前一刻更看到Nasyrova正在家中四處走動。隔日,美容師的朋友登門,驚見其穿著性感蕾絲內衣暈倒在房内,身邊更散落許多藥丸,立即將她送醫。檢查證實,美容師吃下的蛋糕中含有強力鎮靜劑Phenazepam,正是她昏倒時周圍散落的藥丸,但她並不知情。最終,美容師留醫了整整一星期才撿回性命。

蛇蠍女涉謀殺判監21年

美容師返家後,發現自己的護照、工作簽證、珠寶、現金等全部消失,又回想起自己昏倒後被刻意製造的用藥過量致死假象,才驚覺是「孖生閨蜜」Nasyrova做的事。面對指控,Nasyrova辯稱美容師只是自己吃壞了肚子,但在進一步追問下,Nasyrova的犯罪前科全被曝光。

實際上,她還未到美國前,在俄羅斯已涉嫌對鄰居下毒、搜刮財物,並在焚屍後逃亡,因從始至終否認罪行而未遭起訴。此外,曾和她約會過的54歲男子Ruben Borukhov作證指出,Nasyrova曾邀請他到家中吃飯,結果他吃了兩塊魚後就失去意識,兩週後才在醫院醒來,發現自己不僅手錶被偷,信用卡還被盜刷2千多美元。

美國CBS更曾為她製作紀錄片《Red Notice for Murder: The hunt for Russian fugitive Viktoria Nasyrova》。美容師表示,Nasyrova幾乎將她害死,但她卻未恨透這名假閨蜜,還稱讚道:

我其實蠻愛她,她(的演技)理應得一座奧斯卡。

2017年3月,Nasyrova被逮捕;今年2月,紐約法庭宣判其意圖謀殺罪名成立,並在本月19日將其判刑21年。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023,豐富獎品等緊你!:https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯:羅嘉欣