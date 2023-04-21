【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密

▲ 蛇蠍女為盜取身份奪財，芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密。

防人之心不可無。一名來自俄羅斯的47歲女子在美國結識了一名會説俄語的美容師，兩人因外貌相似且同樣會說俄語而友情增進成閨蜜，結果女子竟藏蛇蠍心腸，為盜取美容師身份獲得錢財而在芝士蛋糕中下藥毒殺對方，終被判謀殺未遂，監禁21年。

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綜合外國媒體報道，2016年，來自俄羅斯的47歲女子Viktoria Nasyrova，認識了來自烏克蘭、正在紐約任職美容師的Olga Tsyvk。Nasyrova是美容師的顧客，兩人因長相、髮色相似，並且同樣會說俄語而迅速熟絡，發展成閨蜜。

芝士蛋糕下毒

同年8月，Nasyrova帶了一個芝士蛋糕到美容師家中做客。美容師在吃下蛋糕20分鐘後，突然神志不清，她在昏迷前一刻更看到Nasyrova正在家中四處走動。隔日，美容師的朋友登門，驚見其穿著性感蕾絲內衣暈倒在房内，身邊更散落許多藥丸，立即將她送醫。檢查證實，美容師吃下的蛋糕中含有強力鎮靜劑Phenazepam，正是她昏倒時周圍散落的藥丸，但她並不知情。最終，美容師留醫了整整一星期才撿回性命。

蛇蠍女涉謀殺判監21年

美容師返家後，發現自己的護照、工作簽證、珠寶、現金等全部消失，又回想起自己昏倒後被刻意製造的用藥過量致死假象，才驚覺是「孖生閨蜜」Nasyrova做的事。面對指控，Nasyrova辯稱美容師只是自己吃壞了肚子，但在進一步追問下，Nasyrova的犯罪前科全被曝光。

實際上，她還未到美國前，在俄羅斯已涉嫌對鄰居下毒、搜刮財物，並在焚屍後逃亡，因從始至終否認罪行而未遭起訴。此外，曾和她約會過的54歲男子Ruben Borukhov作證指出，Nasyrova曾邀請他到家中吃飯，結果他吃了兩塊魚後就失去意識，兩週後才在醫院醒來，發現自己不僅手錶被偷，信用卡還被盜刷2千多美元。

美國CBS更曾為她製作紀錄片《Red Notice for Murder: The hunt for Russian fugitive Viktoria Nasyrova》。美容師表示，Nasyrova幾乎將她害死，但她卻未恨透這名假閨蜜，還稱讚道：

我其實蠻愛她，她（的演技）理應得一座奧斯卡。

2017年3月，Nasyrova被逮捕；今年2月，紐約法庭宣判其意圖謀殺罪名成立，並在本月19日將其判刑21年。

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責任編輯：羅嘉欣