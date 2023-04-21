【野蠻行為】女生疑不滿送車尾人肉擋車阻巴士開出　大叔怒斥：你讀過書未呀？

▲ 女學生人肉擋車。

送車尾相信人人都試過，最多都是死死地氣等下班車來到，但最近網上流傳短片，有女學生追巴士失敗，竟然用一招「人肉擋車」在交通燈位阻巴士開出，其行徑令到大叔看不過眼，怒斥：「你讀過書未呀？」

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事件有指發生在4月13日晚上，地點為深水埗北河街和汝州街交界一個馬路交通燈位。被閘停的為九巴37號線，來往葵盛（中）及奧運站。

據拍片的網民指，一名女學生因為沒上到巴士，竟然趁巴士在紅燈停車時衝來「人肉擋車」，不讓巴士開走。

影片看到現場一名路過大叔曾嘗試阻止，但被女學生甩開，女生背著書包，手持一個紅色膠袋不時在巴士前揮舞，大叔攔阻失敗後，又走到女生身邊勸解，但女生轉身不理。

網民紛紛批評女生行為不但犯法，衝出馬路危害自己及其他道路使用者的安全：「這些人好自私！」「發爛渣又有用嗎？」「邊間學校？要通知校方好好教育一下。」

不過都有網民指：「個女童當然有唔啱，但有無諗過點解佢咁做，有時啲司機見到有人追緊揮手都突登扮睇唔到照開車」

根據《簡易程序治罪條例》第4(28)條，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方或海岸、航道、泊船處或下錨處、運輸或交通受損或遭受阻礙；可處$2,000罰款或監禁3個月。

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責任編輯︰王明芳