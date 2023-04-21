【大灣區考察團】葉劉淑儀︰考察團意義重大　可促進大灣區城市融合

▲ 特首李家超今日率領一眾政府官員及立法會議員訪問大灣區內地城市。（陳國峰攝）

特首李家超今日率領一眾政府官員及立法會議員訪問大灣區內地城市，身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，考察團意義重大，因可促進大灣區城市融合，又期望可加深了解內地人工智能發展。民建聯議員陳克勤認為，視察創科、文化保育和城市規劃等項目，有助日後研究政策，以及港府對接大灣區發展。

▲ 訪問團從政府總部出發，將前往深圳、東莞、佛山及廣州訪問4日。（陳國峰攝）

李家超今日下午率領訪問團從政府總部出發，將前往深圳、東莞、佛山及廣州訪問4日。葉劉淑儀在出發前形容，考察團意義重大，因可促進大灣區城市融合，為香港與內地發展增加動力，她又指，內地人工智能方面發展得很好，期望可加深相關了解。

▲ 葉劉淑儀形容，考察團意義重大，因可促進大灣區城市融合。（資料圖片）

陳克勤稱，本次是疫後首次大批立法會議員到訪內地，形容非常難得，他表示，行程包括視察創科、文化保育和城市規劃項目，指有助日後研究政策及特區政府對接大灣區發展。

旅遊界議員姚柏良期望，本次考察能加強香港與大灣區城市合作，及促進兩地共同發展。他又表示，若有機會，會與內地政府相關部門就旅遊業發展角度進行溝通。

▲ 吳傑莊期望，訪問期間可向當地領導反映意見，爭取更多便利本港青年創業的措施。（關景騰攝）

選委界議員吳傑莊則期望，訪問期間可向當地領導反映意見，爭取更多便利本港青年創業的措施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰