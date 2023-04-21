【三隧分流】議員斥三隧新收費商用車過海貴　羅淑佩：新收費已可減輕負擔

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政府8月收回西隧後將實施三隧新收費，立法會一個法案委員會今日就方案討論，有議員對無法做到全面劃一收費感到失望，亦有議員指出新收費對商用車不公平，引起業界不滿。運輸及物流局局長林世雄回應指，三隧在繁忙時段無空間做到劃一收費；又指隨著全港改用不停車收費，司機不用特別計算收費。

航運交通界立法會議員易志明表示，不同時段不同收費實施後，非繁忙時段私家車收費較的士便宜，變相鼓勵市民乘搭「白牌車」；另外，小巴業界亦認為，小巴隧道費較的士貴一倍是不公平。

運輸署長羅淑佩回應指，現時小巴和非專營巴士的三隧平均收費逾90元，日後劃一收50元已可減輕負擔。

立法會議員梁子穎則認為，三隧理應全日劃一收費。運輸及物流局局長林世雄就回應指，三隧在繁忙時段容量已經超負荷，並無空間實施劃一收費。他舉例指，現時新界西非人口約300萬，如西隧收費過低，將無法應付車流。

立法會議員楊永杰則認為，政府早前呼籲市民「早上班，遲回家」是離地，令市民倒蝕停車場費。羅淑佩回應指，會苦口婆心呼籲市民使用公共交通工具，以應付已經超負荷的車流量。

政府將於8月2日接收西隧時，實施「633」固定收費方案，即私家車經西隧過海收60元，紅隧和東隧收30元。的士過海劃一收25元，其他種類車輛收費不變。

政府亦擬於今年內實施「不同時段不同收費」方案，平日繁忙時段私家車經西隧過海收60元，紅隧和東隧收40元。一般時段三隧劃一收30元，非繁忙時段劃一收20元。過海的士收費繼續全日劃一25元、其他商用車包括貨車、巴士等收費按「效率優先」原則全日劃一50元。

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記者：陳梓蔚