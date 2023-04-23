【亂服成藥】女子長痔瘡自行上網買藥食　致左眼流膿視力模糊終摘除眼球

▲ 內地一名女子長痔瘡自行上網買藥食，導致左眼流膿視力模糊，終需摘除眼球。（iStock圖片）

都市人生病，很多時候為了節省時間及金錢都會自行選擇購買成藥服用，但用藥不當可導致嚴重後果。內地湖南湘西一名姓夏女子近年一直受痔瘡困擾，她按照過往經驗於網上購買藥物服用，沒想到卻導致左眼受感染，引起膿毒症，最終需接受手術摘除眼球。

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綜合內地媒體報道，夏女今年2月痔瘡復發，並且伴有肛周疼痛及便血。她根據以往經驗自行在網上購買治療痔瘡的藥物塞肛，但情況並未好轉，反而更加嚴重。夏女同時亦發現自己的左眼腫脹不適、睜眼困難，但她當時不以為然：

當時沒多想，還以為是沒有休息好，熬夜導致眼睛不舒服。

直到半個多月前，她發現左眼的分泌物增多，甚至還伴有流膿、視物模糊的症狀，才急忙前往醫院就診。經過進一步檢查後，確診為膿毒血症。醫生指出，夏女痔瘡發作後，內痔曲張的血管壁破裂出血，細菌透過傷口進入血液四處散播，並在眼部和肺部生長繁殖，導致左眼眼內炎、眼球穿孔及肺膿腫。她最終在經過規範的抗感染治療後，不得不接受了左眼球摘除手術。

▲ 夏女最終需接受左眼球摘除手術。（健康湖南微信公眾號圖片）

夏女於上周三（19日）順利出院，回想這段經歷，她悔不當初：

沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院來治療的。

醫生提醒，細菌、真菌、病毒及寄生蟲等皆有可能引起全身感染甚至膿毒症，但像夏女這樣造成眼內炎、眼球破裂甚至失明的情況則較罕見。膿毒症的主要病因是細菌感染，當患者出現感染或疑似感染症狀時，應到正規醫院進行檢查並接受規範的治療，減低其惡化成膿毒症的風險。醫生亦勸喻痔瘡患者在發作時，不要盲目用藥，應該正規就醫，以免出現無法挽回的後果。

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責任編輯：羅嘉欣