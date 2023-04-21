《曼達洛人》第3季完滿結束　一文回顧全季精彩重點

▲ 《曼達洛人》

Disney+星球大戰全新原創劇集《曼達洛人》（Star Wars：The Mandalorian）第3季正式大結局，曼達洛人甸乍連（Din Djarin）（又稱Mando）、古古（Grogu）、博卡坦克里茲（Bo-Katan）聯手瓦解帝國軍殘黨陰謀，徹底剷除反派莫夫吉迪恩（Moff Gideon），成功復興曼達洛族。

曼達洛星終於重新回到曼達洛族人手上，而古古更被Din Djarin收為徒弟，成為他的兒子，取名「甸古古」（Din Grogu），學習成為賞金獵人，今季的冒險完滿結束。

整體而言，《曼達洛人》第3季口碑不俗，總結有8大重點：

1.精彩戰鬥場面 尤如戰爭大片

今季《曼達洛人》有大量高水準戰鬥劇情：幾幕充滿《星球大戰》感覺的宇宙追擊戰（第1集及第3集）；曼達洛人用各式武器配備圍攻超巨獸，及利用裝甲噴射器在高空激戰飛行中的異獸，刺激感如同電玩遊戲（第1集及第4集）。

在第5集曼達洛人以寡敵眾，以兩部戰機及十多人力戰海盜王軍團，當中曼達洛人兵團的戰鬥策略，巷戰及團戰能力，完全展現出戰鬥民族的本色，觀眾就像在欣賞荷里活電影級的戰爭動作鉅製！當然還有第7集的帝國軍大戰。

2.國際好評橫跨3季

《曼達洛人》第3季繼續由《鐵甲奇俠》（Iron Man）電影金牌監製人莊法來奧（Jon Favreau）撰寫劇本及監製，此系列由第1季至今，於著名影評網站Rotten Tomatoes獲得平均分90%的好評，以一套發展到第3季的劇集來說，絕對得來不易，備受國際認同。

3.即將開啟新篇章

今季在古古的回憶中，新登場的絕地武士凱勒蘭（Kelleran Beq）（第4集），他拿起雙光劍力戰帝國軍團，拯救年幼的古古逃走，光劍大戰令觀眾熱血沸騰！期待更多有關古古身世之謎在將來曝光。

4.古古專用座駕

上季已損毀的 IG-11，戰力驚人，今季被成功修復成IG-12，但卻由戰鬥機械人變成了的古古的私人座駕（第7集）。

身形細小的古古就像操控大型機械人一樣，駕駛著它跑動，極之可愛搞笑。

5.巨星客串夠驚喜

第6集中，《小人國大歷險》（Gulliver's Travels）荷里活喜劇巨星積伯克（Jack Black），客串飾演伯斯亞-15（Plazir-15）女公爵的丈夫Bombardier，繼續其充滿喜劇感的演出；女公爵則由格林美獎得主，美國著名饒舌歌手Lizzo 演出。

而在科幻經典《回到未來》（Back to the Future）系列飾演博士的基斯杜化萊特（Christopher Lloyd），就以負責管理機械人的赫蓋特局長（Helgait）身份現身，幾位巨星的驚喜演出，引起了廣大觀眾的話題。

6.星球滅亡反思戰爭

今季Din Djarin冒死返回因戰爭廢棄的故鄉曼達洛星（第2集），該處卻因內戰與帝國軍襲擊而接近全毀，在與Bo-Katan的對話中，可見一個曾經輝煌的地方。

因戰爭由文明變成墳場，偉大的社會也變成回憶，不但同胞四散，更因內鬥而自相殘殺，一切盡滅，令人反思戰爭背後的意義及代價。

7.宇宙都市設計顯製作水準

第3季展現製作團隊高超設計能力和心思，各式場景都令人目不暇給：曼達洛人故鄉曼達洛星因戰爭已變成殘破星球，表面被奇特水晶覆蓋，地表下隱藏曾經宏偉堂皇的地下城市，如今變成一個危機四伏的地底迷城（第2集及第7集）；Nevarro星球港口，經修復後變成蓬勃的貿易港及賞金獵人部落，不同種族背景皆聚集於此，充滿寫實生活氣息 (第1集)。

今季更展現銀河系首都Coruscant仔細面貌，這個熱鬧的未來都市充滿各式超前設計、生活交通系統和事物，亦有不失藝術感及懷舊感的華麗建築群（第3集）。觀眾不妨細心欣賞，發掘當中有趣細節。

8.AI失控人類無力

曼達洛人於第6集來到AI城市Plazir-15，該處的機械人程式原本設計為服務民眾，卻無故失控，自動重啟並自主更改任務，引發各種意外甚至攻擊人類。

原本可以強行切斷所有機械人電源，但由於整個星球的民眾，都已慣用機械人完成所有工作及生活必須，每天只顧玩樂，所以一致反對停止AI活動，引致問題一發不可收拾‧‧‧ 在現今人工智能發展迅速的地球，《曼達洛人》對此話題進行了探討，實在值得一看。

9.全劇《阿蘇嘉》8月推出

《曼達洛人》第3季經已結束，接著大家要密切留意即將於8月登陸Disney+ 星球大戰全新原創劇集《阿蘇嘉》(Ahsoka)。

由《鐵甲奇俠》電影金牌監製莊法來奧，以及《曼達洛人》及《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）監製戴夫費羅尼（Dave Filoni）聯手掌舵。

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