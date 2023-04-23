【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機 無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!
4色選擇 時尚美感
F100仿生潔地機由瑞典設計師-Magnus Lundström設計，齊集環保概念、功能性和美感於一身。機身顏色有4色可選，除了經典色冰川白、星空灰外，亦有限量色系的江月黃、暮光綠。
黏附無揚塵 徹底潔淨
仿生技術通過模仿狗隻舔食特點，設計出UltimateCleanTM仿生黏附清潔技術，以聚合物清潔滾筒，模擬狗舌頭黏附地板上的細小灰塵、毛髮、固液體垃圾，從源頭解決傳統吸塵機摩打的廢氣排放。
液固分離設計
系統將淨水和污水分開，確保每一秒都以乾淨水潔地。另外，可將毛髮、液體、固體垃圾自我分離。
清潔後，直接取出垃圾盒將垃圾倒出;使用毛髮滾筒和毛髮清理器就能清走毛髮，避免滋生細菌和異味。機內垃圾盒、污水箱及清潔頭蓋可拆卸沖洗，徹底解決後續機器維護清理工作。
加大水箱 方便清潔
採用全新水循環系統，水箱容量提升至700mL，解決頻繁換水煩惱，一氣呵成完成大面積地方清潔。
輕音高效能
操作寧靜，60分貝低噪音清潔體驗，就算家人睡覺時打掃也不怕被吸塵噪音打擾。
超長續航 持久運行
電池壽命比一般潔地機運行時間長，充電一次可運行 80分鐘。就算使用不同模式，使用時間亦不變，輕鬆完成家務。
安全消毒
使用廠方原裝地板消毒清潔液，實驗證明可 99.99%消滅病菌，不含刺激成分，使用後不會揮發刺激寵物及幼兒的物質。
使用方法: 以 1:99 比例稀釋，直接注入清水箱內即可。
產品規格
|電壓
|18.25V
|功率
|34W
|適配器輸入
|100-240v~50/60Hz 0.8A
|適配器輸出
|24V DC 1.0A
|清潔滾筒轉速
|每分鐘120轉
|電量
|2150mAh
|淨水箱容量
|700ml
|污水箱寄容量
|750ml
|淨重
|4.4kg
|充電方式
|充電插頭
|體積
|298*311*1160mm
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責任編緝：張懿慧