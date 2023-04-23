【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機　無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染

▲ HIZERO F100仿生潔地機，做到每一秒都以淨水潔地，徹底潔淨。

無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!

▲ HIZERO F100仿生潔地機。(越玲瓏攝)

4色選擇 時尚美感

▲ 設有冰川白、星空灰、江月黃、暮光綠，4色可選。(圖片由品牌提供)

F100仿生潔地機由瑞典設計師-Magnus Lundström設計，齊集環保概念、功能性和美感於一身。機身顏色有4色可選，除了經典色冰川白、星空灰外，亦有限量色系的江月黃、暮光綠。

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黏附無揚塵 徹底潔淨

仿生技術通過模仿狗隻舔食特點，設計出UltimateCleanTM仿生黏附清潔技術，以聚合物清潔滾筒，模擬狗舌頭黏附地板上的細小灰塵、毛髮、固液體垃圾，從源頭解決傳統吸塵機摩打的廢氣排放。

液固分離設計

系統將淨水和污水分開，確保每一秒都以乾淨水潔地。另外，可將毛髮、液體、固體垃圾自我分離。

清潔後，直接取出垃圾盒將垃圾倒出;使用毛髮滾筒和毛髮清理器就能清走毛髮，避免滋生細菌和異味。機內垃圾盒、污水箱及清潔頭蓋可拆卸沖洗，徹底解決後續機器維護清理工作。

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加大水箱 方便清潔

▲ 淨水和污水不會混合，因此清潔地板時會一直使用淨水清潔。(越玲瓏攝)

採用全新水循環系統，水箱容量提升至700mL，解決頻繁換水煩惱，一氣呵成完成大面積地方清潔。

輕音高效能

操作寧靜，60分貝低噪音清潔體驗，就算家人睡覺時打掃也不怕被吸塵噪音打擾。

超長續航 持久運行

▲ 操作省電，一次充滿約可連續使用 80 分鐘以上。(越玲瓏攝)

電池壽命比一般潔地機運行時間長，充電一次可運行 80分鐘。就算使用不同模式，使用時間亦不變，輕鬆完成家務。

安全消毒

使用廠方原裝地板消毒清潔液，實驗證明可 99.99%消滅病菌，不含刺激成分，使用後不會揮發刺激寵物及幼兒的物質。

使用方法: 以 1:99 比例稀釋，直接注入清水箱內即可。

產品規格

電壓 18.25V 功率 34W 適配器輸入 100-240v~50/60Hz 0.8A 適配器輸出 24V DC 1.0A 清潔滾筒轉速 每分鐘120轉 電量 2150mAh 淨水箱容量 700ml 污水箱寄容量 750ml 淨重 4.4kg 充電方式 充電插頭 體積 298*311*1160mm

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責任編緝：張懿慧