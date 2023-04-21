【吸金KOL】鄭秀文成本年首季IG廣告吸金王　Anson Lo跌4位混血索女林欣上榜【內附榜單】

▲ 香港市場調查公司admanGo，日前公布了2023年第一季十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL。（IG圖片）

香港市場調查公司admanGo，日前公布了2023年第一季十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL，排行榜是按今年第一季品牌內容廣告總銷售額計算，前三甲依次序為鄭秀文、呂爵安及陳凱琳，上年度排第3位的教主Anson Lo（盧瀚霆）則跌至第7位，更被MIRROR隊友Edan呂爵安及姜濤爬頭！

在這十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL中，依次序由第一至第十位分別為鄭秀文、呂爵安、陳凱琳、倪晨曦、姜濤、Miss Sue Chang、盧瀚霆、陳卓賢、容祖兒及J Lou。

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與去年相比，吸金力最高的依然是Sammi鄭秀文，IG Followers高達87.6萬，品牌內容有Ralph Lauren及Ports1961等。上年獲第二位的軒公張敬軒今年就不幸十大不入，與王丹妮及阿正齊齊被out。

MIRROR成績就比上年好，上年打入十大的Anson Lo、Edan及姜濤有得留低，加上新上榜的Ian陳卓賢，甫入榜已獲得第8位，成績不俗。但教主今年首季吸金力似乎下跌，大跌4位至第7，反而Edan聲勢凌厲，連跳5級上至第2位，僅次於吸金天后Sammi。

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而上榜的新面孔中，較矚目就有中法混血靚女KOL林欣（J Lou），她在電影《1人婚禮》中彈出，飾演酒店老闆Charles的助理Kitty。今年27歲的她，自2015年讀大學時起就做YouTuber，2019年憑「激親媽咪」系列爆紅，最近更成為幸福人妻。

記者︰黃依情