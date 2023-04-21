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【虐兒再現?】3歲女生下體受傷疑於學校遭虐待　 辦學團體：未發現教職員有可疑行為

社會 18:26 2023/04/21

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大坑東幼兒學校疑發生虐兒事件。(學校網頁)

有報道指，一名就讀於大坑東幼兒學校的3歲女生，出現下體流血情況，女兒更透露在校內被老師虐待，泣訴「不想返學」。大坑東幼兒學校辦學團體表示，未發現教職人員有任何可疑行為。警方就表示，家長自行陪同女兒前往明愛醫院接受治理，暫未有人被捕。

大坑東幼兒學校辦學團體基督教服務處表示，4月19日傍晚接獲家長通知其女兒受傷。警方於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方全面配合警方調查。當晚校方即時啟動機制，調查有關學生的受傷原因，翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，並已即時聯絡警方及家長。校方也積極聯絡家長，邀請到校翻看當日的閉路電視。校方現積極與社會福利署、教育局及警方保持密切聯絡。

事發至今，校方每日均與有關家長保持溝通，表達慰問及關心。並了解他們的需要，希望提供支援。校方亦會為其他有需要的學生、家長及職員提供支援，並已安排學校社工為有需要學生/家長提供支援。校方會繼續以開誠布公的態度與各持份者就事件溝通，同時繼續深入檢視事件，汲取經驗，持續提升服務質素。該處表示，辦學以學生安全為首要任務，已有一系列保護兒童的政策、機制和培訓，定必竭力保障學生在學校的安全。

警方就表示，4月19日下午約5時38分接獲一名女子報案，指發現其三歲女兒下身受傷，懷疑她在深水埗一學校被職員不恰當對待，報案人同日自行陪同女兒前往明愛醫院接受治理。人員經初步調查，案件列作「求警協助」，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。

教育局表示，知悉事件後，已即時聯絡辦學團體和學校了解事件，並按既定機制跟進，包括要求校方嚴肅處理及向教育局提交報告。教育局會繼續密切跟進事件，確保學校運作符合要求和保障學生的福祉。由於警方已就事件展開調查，教育局不便評論。

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責任編輯：陳展棋

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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