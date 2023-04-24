【斜楨族】鄧仲軒棄高薪厚職　鄧卓殷胞兄轉型壓力大曾沒法維生

▲ 前港姐鄧卓殷（Amber）的哥哥鄧仲軒（Derek）現為一名Slasher（斜楨族）。

何謂荀工？醫生、律師、會計師、工程師等專業人士擁有高學歷、高收入，多年來一直被視為能光宗耀祖的荀工。

2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）的胞兄鄧仲軒（Derek）曾經擁有一份別人眼中的荀工——土木工程師，不過鄧仲軒選擇轉行做一份他心目中的荀工。

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曾獲得「鐵飯碗」

Derek於畢業後開始從事土木工程行業，之後更成功獲得「鐵飯碗」，在政府工作穩袋每月高薪，但這種生活卻不是Derek所追求的。

他認為：「讀書和工作很不同，讀的時候覺得很有趣，怎知道出到來有很多都是跟Code、Regulations去做，每天在做重覆的工作。」

他坦言已看見自己的「未來」，「好像不是我想做的事，會懷疑自己是否真的喜歡做這工作。」

「我就是在Engineer的圈子內，接觸的人都是做Engineer，他們給予我的建議就是如何盡快考牌及升職，其實就是走他們的舊路。」Derek說。

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旅行後受啟發

合約結束後，他便遠赴南美洲，去了一個為期3個月的旅行。

這趟旅行不但令Derek眼界大開，同時亦改變了他很多，「跳出了本身的Engineer圈子，認識了世界各地不同的人，有些人是旅行為生，有些人是拍片、寫Blog、做KOL為生，亦有些人是做生意為生，我發現了生活可以有很多種方式。」

他從那時起開始質疑自己是否喜歡做Civil Engineer。

▲ （陳詠琪 攝）

放棄高薪厚職

不甘於「朝九晚五」上班的Derek於其YouTube Channel擁有約6000追蹤者時，便果斷辭職並開始了其YouTube生涯，「回想起來都覺得自己很大膽，因為都不知能否支撐自己的生活。」

他續謂：「我的想法就是我趁後生便去試試，就算我30歲不成功，便回去再做Engineer。」

現時的Derek是一個Slasher（斜楨族），集數個身份於一身的他除了是攝影師和Content Creator（內容創作者）外，亦是一個老闆。

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家人不理解

Derek的家人希望他一直善用「鐵飯碗」，對他轉行的決定很不解，「他們就是不明白，覺得讀到Master再入了政府工做Geotechnical engineering（土力工程），我浪費了這麼多時間，這麼辛苦入了很多人想做的工，而且人工很高，然後說不做便不做。」

他又說：「而且他們根本不明白我做的是甚麼工作，覺得我沒法維生。其實直到去年年頭，我也沒法維生，持續花了自己的積蓄約兩年，之後開始了Business才能維生。」

血濃於水，家人即使擔心但仍支持Derek追夢，而他亦會努力令家人明白。

▲ （陳詠琪 攝）

轉型受壓力

轉型對Derek來說曾造成很大壓力，「自己都不知自己在做甚麼，漸漸地開始比較沒有放棄的自己、同學，會覺得他們起碼不用這麼煩惱，考到牌之後便是每月7萬多人工，加上有房津，如果一直在做就沒甚麼需要擔心。」

問到Derek是否後悔轉行？

他謂：「我不是後悔，反而是質疑自己為何做不到想做的事。當時的目標就是做好YouTube，至少收支平衡足夠維生。現在則有點不同，再進化了。」

Derek對自己的要求愈來愈高，「想做的不止是內容，而是做作品。我喜歡拍照多於拍片，想做到別人一看便知道這是我所拍的一幅作品。」

他的新目標是拍攝一系列有其風格的香港，「始終我很喜歡香港，這是我的家，旅行時發現有很多外國人其實都不認識香港，既然有這麼多特色，如高樓大廈、街頭小食，是世界上獨有的一個地方，想Promote香港的美麗給世界各地的人認識。」

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明白不進則退

縱然Derek如今有很多Followers，但他覺得現有的一切都是很不穩定，「今天很多人看你的影片，但明天可能便改變了。需要令自己不斷進步，不能只用一個方法去做所有事。以前拍攝長片、Vlog很Work，現在卻變成短片模式。」

Derek明白不進則退的道理，「未來我會聘請幫手拍攝一些Level Up的片，想拍得更靚且拍一些關於香港的Reels。想傳播香港這個地方令更多人認識，並會以一些有趣的手法去拍攝。此外，未來想製作教學教大家製作Media Platform。」

希望大家都可打份荀工，追求心目中的理想生活。

場地：To.moroo

記者：梁樂欣

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