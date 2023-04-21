【違反私隱】涉網上「反二奶小三」群組披露女子資料　女售貨員被控4罪6月中再訊

▲ 女售貨員涉未得同意下於網上披露女子個人資料，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

女售貨員涉於Facebook一個名為「反二奶小三出軌大聯盟」群組中，發布1名女子姓名等個人資料，被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，案件今(21日)於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月16日再訊，被告准以3,000元保釋外出候訊。

被告劉嘉茵(35歲)，報稱兼職售貨員，被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)及(3B)條。

控罪指，被告於2021年11月25日、2022年5月15日、5月21日和12月1日，在香港未經資料當事人女子X的相關同意下，4度在Facebook一個名為「反二奶小三出軌大聯盟」的群組，披露該當事人的個人資料，即其中文姓名、英文姓名、教名、職業、工作的大廈、居住地區及相片，意圖導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧