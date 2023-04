【DSE2023】最新DSE 23年作文大公開　名師點評答題貼士及獨家試後分析

▲ 想知自己答得好唔好,就睇下名師分析。

2023年DSE在4月21日正式開考,而英文的作文題目也出現,英文補習名師 Spencer指英文作文科,分為必答部份短文寫作及長文寫作,長文寫作可以從不同題目中揀選一題作答。今年必答題的部份比較困難,題目創新,與以往不同,相反長文寫作只要同學有準備,並熟讀題目,理應不難作答。

題目屬非常冷門

「單數年」的文憑試英文科出題會比較難,考生如熟讀Past Paper應該都了解這個傾向,特別在Part A必答寫作部分出題比較難,而且環保的主題出題方式新穎,第一次出申請表,為了考核同學對於對象及身份的認識。

而今次出卷的主題是環保,亦是過去超過10年文憑試題目當中,非常冷門的主題。以往的必答寫作都是以年青人及學校為主,考核重點是有沒有留意時事新聞,例如新年年宵,或者社交平台網紅舉辦的活動,出題方向曾不只局限於學校,還有學生的課外活動或者以時事為主

至於長文寫作部份,一如既往都是考核學生對於年青人、科技及潮流文化的了解。如果想取得高分,必須要有深度的分析,例如年青人現在工作不只是為了金錢,是為了內在動力 (intrinsic motivation -心理學的著名的概念),又或者可以多談及因為新冠肺炎疫情而出現大辭職潮/ You only live once (YOLO)

Spencer老師建議考生應該多留意外國雜誌,了解外國傾向,作為同學作文時的例子,並非只靠貼題,而是要貼答案,這些將成為考生能否取高分的秘密武器 (即是Secret Examples),而這些新聞及重點將會是未來出題的方向,例如英國、美國和新加坡最近流行的議題及時事,亦正正成為今年出題的核心關鍵。

Writing Part A: 必答部分

you need to write an application form to apply for a pop-up store to promote eco-friendly products for new customers

company name: Planet Smart

-introduce your company

-the best-selling product

-in-store events

你需要寫一份申請表來申請一個快閃店來為新客戶推廣環保產品

公司名稱:Planet Smart

介紹你的公司

最暢銷的產品

店內活動

Spencer Sir獨家點評:

今年題目偏門,明顯想考核同學對公司及Workplace的了解,與過往大多考核學校的主題不同。同學仔要對公司的方針,例如: Vision (公司願景) / ESG / 公司不同部門 (PR Department/Marketing Department) 有一定認識。 而且對例子及內容要求亦比以往的要求更高,例如你可以舉例以打卡方式 (hashtag challenge)進行推廣,產品可以是Reusable Water Bottle (high-quality, BPA-free materials and designed to be durable, leak-proof),沒有標準答案,但需要學生的創意,如果只死背深字深句只會得到中品的分數。 至於活動方面,同學可以寫product demonstrations, workshops, and talks by experts

可以參考的寫作方向:

公司介紹:簡要介紹 Planet Smart,包括其使命、價值觀和產品。

暢銷產品:描述 Planet Smart 的暢銷產品,包括其獨特的賣點以及它如何與公司促進生態友好的使命保持一致。

店內活動:提供 Planet Smart 計劃在店內舉辦的任何活動或活動的詳細信息,以促進生態友好。

聯繫信息:要求提供申請人的聯繫信息,包括姓名、電話號碼、電子郵件地址以及指向其網站或社交媒體平台的任何相關鏈接。

Part B 長文寫作 (只需作1題)

Q2 While Tai Chi is popular in HK, it is less popular than in other countries in the world.

Write an article for an international magazine the benefits of Tai Chi to tourists

Spencer Sir獨家點評:

這條題目簡單,但需要舉大量例子,同學應該用人名及專有名詞 (例如不同的明星及網紅都有耍太極的習慣,包括汪明荃,Coffee Lam/ Emi Wong) 同時,小心切入點,題目是寫給遊客,由於題目是寫給國際雜誌,所以當提及與其他國家現時的情況,例如外國流行瑜伽及冥想,其實太極就好像西方流行的瑜伽及冥想,最後應該邀請他們一起參與太極,如果只是背好處及壞處,而不是推廣給遊客,只會變成一篇普通的論文,很難成為上品作文。

可以參考的寫作方向:

簡介:簡要介紹太極拳及其在香港及其他國家的流行情況。

健康益處:討論練習太極拳的各種健康益處,包括改善平衡、減輕壓力和增強心血管健康。

文化意義:解釋太極拳的文化意義及其在中醫中的作用。

旅遊吸引力:突出練習太極拳如何為訪港遊客提供獨特而真實的體驗。

結語:總結太極拳的好處,鼓勵讀者下次來港時嘗試一下。



Q3- Anime expo is the biggest anime, Manga, and video game exhibition. You are the school reporter in the school magazine. You attended the event and interviewed for some dressed cosplay.

(考卷入面有張動漫相)

Spencer Sir獨家點評:

題目容易發揮,而困難的地方是沒有特定指明回答要求。部份同學可能不清晰題目要求,容易離題。同學可以分析動漫節興起的原因及影響,可以多記述動漫展的經過,可以善用對話及比較,又或者以一個記敘文方式描寫,例如用個案分析,有同學為了參加動漫展而向學校請假,甚至通宵排隊。

如果同學想取得高分,可以考慮提及因為社交平台興起,令到同學對動漫展更有興趣,例如因為社交平台的羊群心理 (Herd Instinct)。

可以參考的寫作方向:

活動報導:描述 Anime Expo 的各種活動和展覽,重點是角色扮演和採訪與會者。

採訪要點:提供對角色扮演者的採訪要點,包括他們喜歡角色扮演的原因以及他們最喜歡扮演的角色。

對粉絲的影響:討論 Anime Expo 對動漫、漫畫和電子遊戲粉絲的影響,以及它如何培養社區意識。

結論:總結 Anime Expo 的興奮和能量,鼓勵讀者將來參加。

Q4-pros and cons of the company installing cameras and computer software to monitor staff members, and how this affects productivity and job satisfaction

Spencer Sir獨家點評:

與Part A一樣考核Workplace,除了一般的論點 (privacy/freedom/increase productivity)之外,能否取得高分,關鍵在於同學對於公司運作,明白在職場最重要的是互相尊重,每一位員工並不是齒輪,他們都有自己的夢想及人生目標。而且一間好公司,是希望令到每一位員工愛公司。如果寫試題的時候,同學只靠背誦大量句式及詞彙,並不明白上班背後的真正意義,比較難取得高分 (purpose at work) 。

可以參考的寫作方向:

引言:簡要介紹工作人員監控攝像鏡頭的選題和文章的目的。

優點:討論安裝攝像鏡頭以監控員工的各種好處,包括提高生產率、提高安全性和減少盜竊。

缺點:概述員工監控攝像鏡頭的潛在負面影響,例如減少隱私、降低工作滿意度和增加壓力。

生產力和工作滿意度:討論員工監控攝像鏡頭的使用如何影響生產力和工作滿意度,並舉例說明公司如何減輕這些負面影響。

結論:總結員工監控攝像鏡頭的利弊,鼓勵公司在實施此類措施前仔細考慮對員工的影響。



Q7 - the 60s tend to continue their work while the 30s/40s tend to retire - explain the phenomenon(article)

Spencer Sir獨家點評:

這條題目最貼近過往歷屆主題,而且同學應該最熟悉,應該會是今年其中一條最多同學作答的題目,但是能取高分的關鍵,在於同學有沒有世界觀,因為大多同學都能夠想到現時年青人更需求彈性工作,亦應該能舉出基本例子,但若同學更能提及例如因為社交平台興起,出現抖音經濟 (Tiktok Economy),令到年輕一代有機會獲得巨大財富,成為 FIRE(近年美國的很多年輕人均朝著Fire 族的步伐,FIRE 的全稱是(Financial Independence, Retire Early,財務自主、提早退休))

例如一位原本在大公司打工的年輕人,因為在抖音開設了分享Excel的資訊,其後開辦課程,每個月賺取大量收入,而成為了「Ms Excel」。

可以參考的寫作方向:

簡介:簡要介紹上一代繼續工作、年輕職工提前退休的現象。

經濟因素:討論可能影響這種現象的經濟因素,例如不斷變化的退休政策和經濟不穩定。

社會因素:解釋可能導致這種現象的社會因素,例如保持活躍和參與的願望,以及工作性質的變化。

影響:討論這一趨勢對勞動力的影響,包括潛在的挑戰和機遇。

結論:總結退休現象背後的原因,鼓勵讀者考慮自己的退休計劃。

Q8-can AI generate a song that is used for the competition? (letter to the editor)



Spencer Sir獨家點評:

人工智能是大熱方向,考評局以往通常會傾向將大熱題目,以較刁鑽的方式出題,若同學不太熟悉音樂及歌曲的話,會較難發揮,亦不能將近期大熱的Chat GPT的簡介及歷史背誦下來,這樣可能會因為沒有扣題而變成離題,考生需要注意。

可以參考的寫作方向:

簡單介紹一下AI生成音樂的話題和寫信的目的。

優點:討論使用 AI 為比賽製作音樂的潛在好處,例如提高效率、降低成本和增強創造力。

缺點:概述使用 AI 生成音樂的潛在缺點,例如減少人類參與和潛在的道德問題。

人類與人工智能:比較和對比人類和人工智能生成音樂的優缺點,並討論它們如何相互補充。

結論:總結 AI 生成音樂的潛力,鼓勵讀者考慮技術在音樂行業中的作用。



Q9- - You work for Restaurant Business magazine - write a feature article - interviewing a restaurant owner during the pandemic

Spencer Sir獨家點評:

需要多討論疫情對企業的影響,要比較熟悉疫情,例如社交距離措施,疫情對市民及社會的影響 (Staycation/Virtualization/Work from Home),如果同學沒有深度的例子及論點,則很難成為上品的作文。

可以參考的寫作方向:

簡介:簡要介紹疫情對餐飲業的影響及文章的目的。

訪談要點:提供與餐廳老闆訪談的要點,包括他如何適應大流行病、他們面臨的挑戰及他們如何保持客戶忠誠度。

行業影響:討論大流行對整個餐飲業的影響,包括消費者行為的變化和新技術的採用。

未來展望:概述餐飲業的未來前景,以及它可能如何繼續發展以應對這一流行病。

