《銀河守護隊3》入場前7大備忘 揭火箭浣熊絕密身世
Marvel電影宇宙（MCU）第五階段第二部電影《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）即將上映，繼續由上兩集導演占士根（James Gunn）執導及編劇。
角色方面，銀河守護隊：星爵 Peter Quill（基斯柏特 Chris Pratt）、嘉魔娜 Gamora（素兒莎丹娜 Zoe Saldana）、達拉斯Drax（戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista）、火箭浣熊 Rocket（畢列谷巴 Bradley Cooper聲演）、樹人 Groot（雲迪素 Vin Diesel聲演）、螳螂女 Mantis（寶姬曼迪夫Pom Klementieff）和獵布拉Nebula（凱倫吉蘭 Karen Gillan）繼續全員登場。
1.星爵嘉魔娜再度重遇
星爵與嘉魔娜絕對是系列中備受觀眾喜愛的一對，時而鬥氣時而浪漫，可惜兩人於《復仇者聯盟3：無限之戰》中永別，嘉魔娜被養父魁隆當作其中一顆無限寶石的祭品，掉下懸崖，令星爵傷痛欲絕。不過，MCU多元宇宙將令嘉魔娜於今集重登大銀幕。
這位嘉魔娜卻是來自不同時間線，之前從未認識星爵，對他也沒懷有特別感情，但已令星爵和觀眾大為驚喜，到底這對銀河情侶，最後能否再續前緣？
2.告別銀河守護隊
即使沒有如奇異博士或雷神般的超強能力，但銀河守護隊位位外型性格獨特，搞鬼寸咀之餘義氣爆燈，默契十足，火力強勁，再加上貫穿全片的勁爆音樂，令這隊自成一格，與別不同的超級英雄。
自第一集以來大獲全球好評，其娛樂性與感人度之高，深受影評觀眾喜愛。
自宣布今集是鬼才導演占士根執導系列的完結篇，觀眾紛紛表示不捨，但也要準備告別銀河守護隊這個大家庭。
3.絕世生死一戰
經歷《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : End Game）的救世之戰後，銀河守護隊在《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）與雷神分別，踏上冒險旅程最後一章。
除貫徹一向的玩嘢抵死過癮風格，隊員之間的感情和牽絆，更是銀河守護隊的精神所在，生死之間，永不放棄隊友。面對今次的生死最後一戰，他們能否拍住上，克服難關，保住成隊人完完整整…？
4.揭火箭浣熊極秘身世
銀河守護隊其中一個最重要團員火箭浣熊，其過去將會是今集重點之一，更可能令銀河守護隊陷入史上最大危機。
火箭浣熊BB自預告登場後，引發全球觀眾話題，可愛之餘卻疑似慘被本集強敵至高進化者 (High Evolutionary) 改造，由得意動物變成憤世嫉俗的戰鬥專家。
牠第一集登場以來從未透露的身世謎團，以及牠和朋友仔的故事，將會逐一揭開，到底發生過什麼事？義氣爆燈的銀河守護隊，為了火箭，要如何和實力超班的至高進化者硬碰？
5.全新無敵級奸角
今集兩大新角：科學家至高進化者聲稱要改造低等生物，迫使其進化，用不同生物種進行實驗，預告片中見到火箭浣熊BB被鎖在不明裝置上，牠也曾是受害者之一？至高進化者並非一般瘋狂科學家，他擁有超級英雄也未必擁有的高超智慧， 他的神聖任務是創造完美社會。
另一首次於MCU出現的漫畫角色亞當術士（Adam Warlock），是守榮星（The Sovereign）女祭司長艾莎（Ayesha）的兒子，她在上一集屢次慘敗給銀河守護隊，懷恨在心，不惜一切打造比全族更厲害的最強人造戰士亞當，誓要殲滅星爵等人。
亞當術士擁有滅世力量，集合不同超強能力於一身，如此強勁的改造人，也許與至高進化者有關？
6.全員裝備大升級
為面對更強大的敵人，銀河守護隊的裝備將大力升級。當中，樹人再度成長，變更更強更壯，巨大「樹」形已超越一般人類，格鬥Power十足之餘更可攜多把重型槍械，與其他隊員力抗強敵。而獵布拉的手臂竟可轉換形態變成能量炮。
此外，其他隊員也大大提升火力，飛船、武器和招數將會層出不窮。
7.流行音樂元素
《銀河守護隊》系列的大成功，片中音樂和歌曲絕對是不可或缺的元素，星爵自第一集起不離身的Sony Walkman，入面播著母親留下的卡式帶Awesome Mix Vol.1（第1集）和Awesome Mix Vol.2（第2集），裡面的70年代的流行歌曲，令整個系列昇華至另一層次。
其中，Awesome Mix Vol.1更奪得Billboard 200流行榜冠軍，成為首張精選經典金曲的電影原聲大碟勇奪No.1。
由於星爵心愛的Walkman於第2集中被毀，勇度臨終前給了他一部懷舊MP3機Zune，今集他就會帶著「新機」橫行宇宙。
此外，第3集的歌單將會橫跨不同時代的經典歌曲，導演兼編劇占士根更表示花了大量心思心力在選曲之中。
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撰文 : TOPick柴犬出動