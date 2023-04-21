【DSE2023】英文寫作卷涉AI寫歌爭議及疫下開餐廳　教師評題目淺易料銜接精簡安排

▲ 李同學選答動漫節題目，內容關於出席展覽的經歷及發展cosplay的好處。（ 陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）以英文科打頭陣，首日考核兩份試卷，包括佔分25%的寫作卷，出現「AI寫歌爭議」選答題，另涉及疫情下經營餐廳、動漫角色扮演（cosplay）等生活化題目，有英文科教師形容試卷程度趨向簡單，料將涵接未來的精簡試卷安排。

今早考核的英文科閱讀卷分數佔總成績20%，寫作卷則佔25%。寫作卷必答部分為協助快閃店（pop-up Store）撰寫申請書，推銷有利環保（eco-friendly）的產品，題目要求以3分部分別介紹所屬公司、顧客最熱愛的商品及即將舉辦作吸引顧客的活動，考驗考生對身邊事物的認知、詞彙量及表達方式；選答題則包括要求考生化身校園記者，撰寫動漫節角色扮演者（cosplayer）訪問；以「給編輯的一封信」回應以人工智能（AI）軟件創作歌曲應否獲准參加歌曲創作比賽的看法；另求考生寫出疫下經營餐廳的經歷。

有參加坊間模擬試的考生李同學稱，選答了動漫節題目，內容關於出席展覽的經歷及發展cosplay的好處，自言發揮不錯，又指平日主要操練流行文化及社會問題題目。

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣認為，寫作卷題目比去年簡單，必答部分與上年一樣分3部分寫作，關於環保議題，寫作語氣簡單，但相信很多考生會忽略各段落連貫性，寫作時應加入連接詞，聯繫各個段落；至於第3部分涉及構思推廣活動，讓考生發揮創意，同時亦可分出高下。

孫亦指，部分選答題生活化，較少艱深字眼，撰寫正式書信題目亦減少，預計大多考生選答關於動漫節、監控員工，以及提早退休的題目。至於去年只有1%考生選答詩詞和歌範疇（Poem and Song）的題目，因今年題材與AI有關，貼近最近熱議的ChatGPT，料選答人數會增加。她亦推斷，今年題目較易，是為了銜接2025年將減少寫作題目選項。

石硤尾廠商會中學英文科主任彭小靜則指，必答部分無標明每部分字數限制，但各部分答題空間相若，故建議考生平均分配字數，每部分寫50至80字，以免超出200總字數上限。她亦指，前年部分試題仍有加入不同要點釐清寫作方向，部分選答題跟去年一樣減少提供指引，包括有關動漫節訪問及「10分鐘即興劇」題目，擔心考生難以深入構想文章方向，容易離題。

彭小靜估計，最多選擇的是貼近生活的「疫情題」，她建議考生從正面態度講述如何克服疫情下面對人手、顧客及資金不足的問題。她亦指，今年閱讀及寫作卷均提供不少圖片供考生參考，包括閱讀卷淺卷（B1）部分加入導盲犬圖片，協助考生理解文章大意，寫作卷必答部分亦加入快閃店圖片，有助考生理解該店與一般店舖不同。

另外，孫錫欣留意到，今年同學溫習英文科的壓力增加，因今年英文口試最先開考，加上網課令訓練口語機會減少，口試期間佩戴口罩，同學亦較難聽清其他人說話。

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記者：梁凱婷、楊佩瑩