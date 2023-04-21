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【DSE2023】英文閱讀卷引美國前總統夫人米歇爾自傳　罕現微型小說文體

社會 19:24 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

石硤尾廠商會中學英文科主任彭小靜。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）以英文科打頭陣，首日考核兩份試卷，包括佔分20%的閱讀卷，必答部分罕有出現文字較精簡的「微型小說（flash fiction）」文體，選答部分文章，則分別涉及導盲犬，以及美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama）的文章和自傳等。

英文閱讀卷必答部分，長文內容主要圍繞微型小說，講述撰寫該文體的技巧及好處；選答部分，淺卷（B1）閱讀材料為藉國際導盲犬日，講述盲人與導盲犬關係及訓練導盲犬的方法；深卷（B2）則為米歇爾自述與母親的關係，解釋如何造就她由「普通芝加哥女孩」成為「美國第一夫人」。

石硤尾廠商會中學英文科主任彭小靜指，必答部分涉及的微型小說，比一般短篇小說字數更少、內容較精簡，相信大部分學生未曾讀過相關文體作品。她亦指，今年閱讀卷只有1題標明答案須「符合正確文法，較去年9題大幅下跌，但考生仍須確保答題符合文法、句式及眾數要求，以免影響答案精準度。她亦指，今年有7條條長題目，按年增近1倍，擔心考生難以掌握答案，「要求寫越多，意味錯越多」。

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣。（林宇翔攝）

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣認為，必答部分難度與上年相若，微型小説字眼雖然較陌生，但文中有解釋何謂微型小説，料考生能大致理解。她解釋，微型小説例子部分出現較多形容詞，學生詞匯量少就會較難理解；今年亦新出現一些擬聲詞，其中第18條問答更直接問擬聲詞的意思。

孫又形容，今年閲讀卷題型刁鑽，淺卷文章和題型都較以往深，有些答案不太直接，需要先整合資料作答，因此她認為今年選答淺卷「不著數」。至於深卷題材容易掌握，生字不多，首段人物介紹有助考生理解，並指第53題要求考生從文章找例子，再用自己文字作答，不能直抄原文，屬較難題型。

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記者：梁凱婷、楊佩瑩

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中學 奧巴馬 米歇爾 DSE

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