  • 24°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 19:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】文憑試口罩令未解　開考日考生離場即除口罩呻侷促

社會 19:43 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

陳同學。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）開考，隨著政府取消社交距離措施，考評局今年未再強制所有考生做快測，但所有考生在考試期間必須全程佩戴口罩。位於港島東區，有考生今午離開試場後，立即除下口罩呻侷促，但亦有考生認為戴口罩亦有其好處。

於港島東區就讀的曾同學，一出試場就即除口罩，向記者直言考試根本沒有需要戴口罩，「規定係咁，要寫表又要戴（口罩）」。

另一位陳同學則表示，閲讀和寫作卷都夠時間做，不過閱讀卷深卷（B2）一些生字難明，難從前文後理推斷詞語意思，至於閲讀卷必答部分則比上年簡單，預計兩卷均能考獲第5級或以上成績。面對疫情，他則表示不擔心，因他去年曾經確診，且病徵輕微，與普通感冒差不多，對讀書沒有太大影響

（左）胡同學（林宇翔攝）

胡同學則認為疫情令她壓力增加，早前因停課而要上網課，導致自己難以專心上堂。她續稱戴口罩應考會呼吸不順暢，「侷住侷住」，但最近確診數字上升，故她認為戴口罩的規定也是必要的。她又說，戴口罩應考也有其好處，她解釋自己做英文科閱讀卷時，習慣做口型讀文章，比較容易入腦，戴口罩的話，別人就看不到她做口型。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩

相關文章

【DSE2023】文憑試英文科今開考　考生緊張失眠仍有做快測保障健康
今日 09:51
【DSE2023】文憑試英文科今開考　考生緊張失眠仍有做快測保障健康
【DSE2023】文憑試今開考　有確診考生沙田飛的趕赴新蒲崗指定試場
今日 10:18
【DSE2023】文憑試今開考　有確診考生沙田飛的趕赴新蒲崗指定試場
【DSE2023】文憑試英文聆聽卷明開考　港台設「DSE打氣加油站」留言專區
今日 11:07
【DSE2023】文憑試英文聆聽卷明開考　港台設「DSE打氣加油站」留言專區
【DSE2023】英文寫作卷涉AI寫歌爭議及疫下開餐廳　教師評題目淺易料銜接精簡安排
今日 19:17
【DSE2023】英文寫作卷涉AI寫歌爭議及疫下開餐廳　教師評題目淺易料銜接精簡安排
【DSE2023】英文閱讀卷引美國前總統夫人米歇爾自傳　罕現微型小說文體
今日 19:24
【DSE2023】英文閱讀卷引美國前總統夫人米歇爾自傳　罕現微型小說文體

你可能感興趣

【DSE2023】文憑試英文科今開考　考生緊張失眠仍有做快測保障健康
今日 09:51
【DSE2023】文憑試英文科今開考　考生緊張失眠仍有做快測保障健康
【DSE2023】文憑試今開考　有確診考生沙田飛的趕赴新蒲崗指定試場
今日 10:18
【DSE2023】文憑試今開考　有確診考生沙田飛的趕赴新蒲崗指定試場
【DSE2023】文憑試英文聆聽卷明開考　港台設「DSE打氣加油站」留言專區
今日 11:07
【DSE2023】文憑試英文聆聽卷明開考　港台設「DSE打氣加油站」留言專區
英文科 疫情 DSE

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
19:36 2023/04/19
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較