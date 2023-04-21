【DSE2023】文憑試口罩令未解　開考日考生離場即除口罩呻侷促

▲ 陳同學。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）開考，隨著政府取消社交距離措施，考評局今年未再強制所有考生做快測，但所有考生在考試期間必須全程佩戴口罩。位於港島東區，有考生今午離開試場後，立即除下口罩呻侷促，但亦有考生認為戴口罩亦有其好處。

於港島東區就讀的曾同學，一出試場就即除口罩，向記者直言考試根本沒有需要戴口罩，「規定係咁，要寫表又要戴（口罩）」。

另一位陳同學則表示，閲讀和寫作卷都夠時間做，不過閱讀卷深卷（B2）一些生字難明，難從前文後理推斷詞語意思，至於閲讀卷必答部分則比上年簡單，預計兩卷均能考獲第5級或以上成績。面對疫情，他則表示不擔心，因他去年曾經確診，且病徵輕微，與普通感冒差不多，對讀書沒有太大影響

▲ （左）胡同學（林宇翔攝）

胡同學則認為疫情令她壓力增加，早前因停課而要上網課，導致自己難以專心上堂。她續稱戴口罩應考會呼吸不順暢，「侷住侷住」，但最近確診數字上升，故她認為戴口罩的規定也是必要的。她又說，戴口罩應考也有其好處，她解釋自己做英文科閱讀卷時，習慣做口型讀文章，比較容易入腦，戴口罩的話，別人就看不到她做口型。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩