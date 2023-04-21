【猴痘】一名25歲男子外遊後染猴痘　患者與昨日公布個案有密切身體接觸

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衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，正調查一宗與昨日公布猴痘確診個案相關的猴痘輸入個案，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



輸入個案涉及一名過往健康良好的25歲男病人，他沒有接種猴痘疫苗。他於4月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，並於4月15日向私家醫生求診，當時的初步診斷為水痘。他是中心昨日公布一宗猴痘確診個案（涉及一名34歲男子）的密切接觸者，並於昨日被列作懷疑輸入個案和安排入住瑪嘉烈醫院作進一步檢測。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。病人現時情況穩定。



根據病人提供的資料，他近期曾到訪受猴痘影響地區，包括曾於3月26日至4月5日期間到訪韓國及台灣。他於潛伏期內的高風險接觸仍在調查中。中心正安排病人的兩名同住家人在醫院進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。



中心已將昨日公布的個案改列為與輸入個案有關的猴痘確診個案。由去年九月起，本港共錄得三宗猴痘輸入個案及一宗與輸入個案有關的猴痘確診個案。

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責任編輯：陳展棋