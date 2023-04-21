  • 24°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 21:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展

政治 20:44 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

兩位副團長陳國基(左)和梁君彥(右)餐敘後見記者。 （陳國峰攝）

香港特區政府及立法會大灣區訪問團，進行為期4天分訪問，首站來到深圳，今晚與深圳官員餐敘，晤深圳市市委書記孟凡利和深圳市長覃偉中。副團長、政務司司長陳國基指，餐敘交流愉快，孟凡利講解了深圳的經濟和科技發展，令他們對深圳市發展有更多認識，非常有用。

兩位副團長陳國基和立法會主席梁君彥今晚餐敘後見記者，陳國基表示，餐敘交流愉快，在餐敘上，孟凡利和覃偉中，講解了深圳各方面發展，包括經濟和科技發展，令訪問團知道深圳各方面情況，對深圳市發展和深圳官員有更多認識，非常有用。

梁君彥表示，很高興來到深圳，很難得機會親身來到深圳，議員把握機會與深圳市、港澳辦官員交流。他指，深圳發展十分迅速，香港和深圳一河之隔，應該借鏡對方工作，做好融入大灣區，香港和深圳「雙城」，如何強強聯手，打造大灣區裏的創科城。他形容，第一天就有這麼好成績，希望未來三天，議員用心學習交流。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
17:09 2023/04/20
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
【恐怖活動】涉串謀策劃毀政府設施　男生被控串謀恐怖活動交付高院
18:57 2023/04/20
【恐怖活動】涉串謀策劃毀政府設施　男生被控串謀恐怖活動交付高院
【大灣區考察團】出發前大合照　李家超：訪問團歷來規格最高
今日 15:50
【大灣區考察團】出發前大合照　李家超：訪問團歷來規格最高

你可能感興趣

【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
17:09 2023/04/20
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
【恐怖活動】涉串謀策劃毀政府設施　男生被控串謀恐怖活動交付高院
18:57 2023/04/20
【恐怖活動】涉串謀策劃毀政府設施　男生被控串謀恐怖活動交付高院
【大灣區考察團】出發前大合照　李家超：訪問團歷來規格最高
今日 15:50
【大灣區考察團】出發前大合照　李家超：訪問團歷來規格最高
政治 陳國基 大灣區 政務司 香港 梁君彥 立法會 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
19:36 2023/04/19
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較