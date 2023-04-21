【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展

▲ 兩位副團長陳國基(左)和梁君彥(右)餐敘後見記者。 （陳國峰攝）

香港特區政府及立法會大灣區訪問團，進行為期4天分訪問，首站來到深圳，今晚與深圳官員餐敘，晤深圳市市委書記孟凡利和深圳市長覃偉中。副團長、政務司司長陳國基指，餐敘交流愉快，孟凡利講解了深圳的經濟和科技發展，令他們對深圳市發展有更多認識，非常有用。

兩位副團長陳國基和立法會主席梁君彥今晚餐敘後見記者，陳國基表示，餐敘交流愉快，在餐敘上，孟凡利和覃偉中，講解了深圳各方面發展，包括經濟和科技發展，令訪問團知道深圳各方面情況，對深圳市發展和深圳官員有更多認識，非常有用。

梁君彥表示，很高興來到深圳，很難得機會親身來到深圳，議員把握機會與深圳市、港澳辦官員交流。他指，深圳發展十分迅速，香港和深圳一河之隔，應該借鏡對方工作，做好融入大灣區，香港和深圳「雙城」，如何強強聯手，打造大灣區裏的創科城。他形容，第一天就有這麼好成績，希望未來三天，議員用心學習交流。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥