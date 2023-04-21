【海關藏毒】咖啡粉藏53公斤海洛英海關拘4男　21歲青年涉租觀塘工廈販毒

▲ 海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達。(曾秋文攝)

海關機場科人員昨日(20日)檢查一批空運到港的咖啡粉，期間懷疑該批咖啡粉的包裝及重量有可疑，於是再進一步檢查後發現其中3箱咖啡粉內藏有53公斤懷疑海洛英，市值約4,900萬元。行動中拘捕4名男子，包括2名外籍人及2名本地人。

案件隨即交由海關毒品調查科跟進，人員首先在機場拘捕一名前來提貨的36歲外籍司機，稍後海關人員進行監控遞送，在九龍城再拘捕一名39歲外籍的物流公司男負責人。海關人員今日(21日)拘捕一名43歲物流運輸司機，負責將貨物從九龍城運送到觀塘區。再在觀塘一工廠大廈拘捕一名21歲本地男子，相信他是真正收件人，近日在上址租用一單位用作販毒用途。

海關相信是次行動已堵截一批毒品流入本地市場。海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達指，由於案件涉及的金額龐大，不排除案件涉及黑社會操控。

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責任編輯：曾秋文