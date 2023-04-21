香港運動及健康博覽5月重臨　林芊妤+曾淑雅挑戰體之巔

▲ 香港運動及健康博覽帶來運動健康體驗，讓全城齊挑戰體能之巔

香港運動及健康博覽將於5月13日至14日載譽歸來，在亞洲國際博覽館舉行一連兩天的博覽會，結合健身、瑜伽、舞蹈、體能耐力賽，預計會有一萬人次入場參觀。

星級導師包括林芊妤（Coffee)、曾淑雅（Jumbo Tsang）及Simon Yuen等，攜手不同運動健康品牌，帶來運動健康體驗，讓全城齊挑戰體能之巔!

今屆博覽將設有6大主題舞台，包括瑜伽主舞台、HYROX 體能耐力賽、舞動全球區 (Dance Stage)、動感單車區 (Spin Stage)、運動健康博覽和健身大本營，讓參加者釋放運動潛能。

▲ !級導師包括林芊妤（Coffee)等。

屆時主舞台提供一系列瑜伽、普拉提及健身課程，星級導師更會現身即席示範並提供小貼士，來自澳洲的Simon Yuen是專業呼吸大師，將指導如何將正確呼吸技巧融入生活，從而提升運動表現，有助抗壓及促進身心健康。

教學方法深入淺出，適合瑜伽初學和進階人士參與，多元化課堂包括陰陽瑜珈等。

另外，HYROX 體能耐力賽包括 1 公里跑步，緊接著功能性健身訓練，重複 8 次，充分鍛鍊力量及耐力。

參賽既可在公開賽或精英賽以個人身份參加比賽，也可以結伴組隊，以男雙、混雙或女雙參加 比賽。

今年大會首次在亞洲推出四人接力賽，讓隊友能各展所長並分擔體能負荷。比賽適合任 何人士參加，參賽者的年齡由16歲至70歲不等。

所有參加者將會獲得香港站的襟章，而各個年齡組別的勝利者更能參加國際錦標賽。歡迎大家觀看比賽，為選手打氣，感受比賽熾熱氣氛。

記者：Eric