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【港島大停電】港燈及中電前年獲獎3000萬及6000萬元　恢復供電獲賞千萬元

社會 23:40 2023/04/21

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（資料圖片）

港島多區周三凌晨大停電，港燈周四（20日）晚交代意外由工程人員駁錯未被記錄的後備電纜引致短路所致。環境及生態局局長謝展寰今日表示，不滿意港燈在事故中的表現，認為港燈應考慮將按機制給予的復電獎金悉數回饋市民。港燈表示，年度獎罰難以預測，樂意配合政府檢討如何改善機制。

環境及生態局回覆查詢指，兩電近三年，每年按獎賞機制獲介乎2,600至6,160萬元，其中恢復供電每年獲800萬至1,800萬元。港燈在2021年獲獎勵約2,920萬元，其中880萬元來自在65分鐘內恢復供電。

港島周三凌晨停電48分鐘，涉及港燈在數碼港電力開關站維修綫路時，有工程人員誤將電路圖及現場均沒有標示的後備電纜，接駁至供電系統，引致短路並觸動自動保護機制。

環境及生態局回覆本報查詢指，兩電均按管制計劃協議的獎罰機制獲得獎勵，在2019年至2021年期間，兩電在停電後均在65分鐘內恢復供電，可獲准許回報的額外0.015%獎勵。以2021年為例，港燈綜合4項服務表現，合共獲獎勵約2,920萬元，當中平均在55分鐘內恢復供電，獲賞880萬元。

中電方面，2021年合共獲獎勵約6,160萬元，當中因平均在48分鐘內恢復供電的獎勵金額達1,850萬元。

港燈回應查詢指，《協議》內對於停電的「表現獎勵及罰則」條文，是按港燈全年整體表現評定，非以單一事件計算。港燈指是否獲得年度獎賞及評論獎賞金額是言之尚早，但樂意配合政府檢討，研究如何改善機制。

謝展寰今早在立法會回應事件，指大停電為市民帶來不便，對港燈表現不滿意。對於停電後修復的賞罰機制被指太寬鬆，他解釋該機制是現行《管制計劃協議》於2017年訂立，持續到2033年；今次事件暴露此賞罰機制不適當，有改善空間。他指今年港府與電力公司中期檢討時，會與兩電提出如何改善賞罰機制；他更指港燈作為具社會責任的公司，若最終按機制獲得額外獎金，應考慮悉數回饋市民。

能源諮詢委員會主席郭振華認為，《協議》制定的獎賞是針對兩電不可控因素而定，今次涉及人為失誤，港燈獲得獎賞不合理。

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記者：陳梓蔚

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