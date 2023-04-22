【夫妻相處】結婚至今「老公從不碰自己」 人妻見手機1對話崩潰：為何要騙我

夫妻相處要好好溝通，内地1名人妻在網上分享，稱與丈夫拍拖多年後結婚，但丈夫從不碰自己，令她十分疑惑，某日太見到丈夫手機短訊，知悉真相令她崩潰。

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綜合内地媒體報道，該名人妻稱，自己新婚約15天，拍拖時男方待她很好，但兩人屬有愛沒性，到新婚夜時，丈夫也稱太累草草就寢，完全沒有浪漫氛圍。她不禁好奇問「這樣到底正不正常？」

某日，她因好奇心，看了一下丈夫的手機，赫然發現丈夫與奶奶短訊，訊息中，丈夫問媽媽「媽怎麼辦？這個症狀好像讓老婆憂心了」；婆婆回應稱，「如果她有需要，你用手幫她解決就行了。媽媽已經在幫你找好醫生了，這次一定能治好問題。」

該名人妻頓時崩潰痛哭，直言「我的腦袋忽然成了一團漿糊」。她之後和丈夫攤牌，對方無奈道出實情，向她道歉並稱，「除了這件事，別的沒有騙過我。」人妻無奈稱，「這根本像嫁給太監」，一氣之下提出離婚請求。但事後又後悔，故向網民求助。

貼文一出引起網民熱議，有網民支持離婚，「有愛無性婚姻難長久」；但也有網民稱，夫妻間應包容一切，「說老公一開始隱瞞就是不對，但他也道歉了」。

責任編輯：王明芳

