【輪椅媽媽】嫌母親坐輪椅外出麻煩　不孝子要求醫生︰讓她住院

▲ 有不孝子嫌媽媽坐輪椅外出麻煩，要求醫生讓媽媽住院。

父母年紀漸長，子女應多關心他們，行動不便的老人更需要照顧。馬來西亞一名護士在網上分享，有不孝子嫌母親坐輪椅，帶著她外出要推輪椅諸多不便，於是要求醫生讓媽媽入院，舉動非常荒謬。

兒子︰推輪椅很麻煩

據馬來西亞媒體報道，一位名為哈妮莎的醫院護士分享，日前她在醫院值班時，聽到一名家屬與醫生的對話。該名男子要求醫生，無論以任何理由，都要讓媽媽住院。男子跟醫生說道︰

醫生，寫甚麼病都可以，只要她可以入院。

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醫生聽到這個請求也很驚訝，直言其母很健康，只是很久以前曾經中風，認為不可以這樣做。怎知男子死心不息，表示由於開齋節來臨，媽媽坐輪椅很不便︰

我們要逛街，如果推著輪椅去很麻煩。

醫生一句話提醒

男子更提出如果讓媽媽住醫，有人照顧她，一個星期就好了。他似乎將醫院變成老人院，竟想將媽媽暫託給醫護人員。醫生當然拒絕他的無理要求，並提醒他︰

如果父母還在身邊，請盡你所能好好照顧他們。

在馬來西亞，開齋節是穆斯林最重要的節日之一，代表著齋戒月的結束，也是馬來西亞的法定假期。大部分穆斯林會在開齋節前回鄉，與家人一起慶祝節日，非常熱鬧。

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責任編輯︰王明芳