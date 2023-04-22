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【夫妻相處】結婚11年自曝與老公分房睡 Ella陳嘉樺：抱一起睡是電影情節

親子 10:00 2023/04/22

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

SHE Ella（陳嘉樺）近期工作量多，包括參加内地歌舞競演節目《乘風破浪2023》（《乘風破浪的姐姐4》）等，日前她出席宣傳活動時，自曝結婚11年，近期與丈夫「分房睡」。

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綜合媒體報道，Ella舞台功力強，是次受邀參加《浪姐4》，Ella也不敢大意，經常從台北來到長沙練習，兩地來回飛她感覺很疲憊。但她時常和老公孩子見面，Ella還是不辭勞苦。

若在外工作會住宿舍，若是住酒店，她透露，與老公都是「分房睡」，原因很簡單，就是因為太累了，無心想別的事情。但她不忘讚老公是神隊友，強調在台灣還是有睡在一起，「但棉被會分開啦」。

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Ella和老公賴斯翔結婚11年，走進婚姻殿堂5年後迎來愛情結晶，兒子小名勁寶，夫妻兩人感情至今仍很甜蜜，2人每天上床後還是會牽手聊天，直到入睡前才放開。

被問會抱著一起睡嗎？　Ella道出真相：

大家到一定的年紀就會明白睡眠很重要，不再有抱在一起睡覺，那是電影情節才有。

她坦言，因淺眠很困擾，另一半若在睡眠中發出聲音或翻身，她就會以為發生地震，所以她打趣說選擇床墊首要是「防震」。

責任編輯：王明芳

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