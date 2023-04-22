周永恒被爆遭內地妻子家暴　傷痕纍纍一度留院【多圖】

曾自認「人渣」的周永恒再涉家暴，今次卻是他被打。周永恒於2014年向當時太太趙頌茹家暴，而他承認普通襲擊罪被判入獄2個月，緩刑18個月。趙頌茹難忍周永恆偷食兼家暴，在2017年離婚。

後來，周永恒在2018年與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子。有指Britni家境富裕，因此近年沒甚麼工作仍然生活無憂，網民形容周永恆「嫁得好」。

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▲ 陳薇（左）

周永恒轉低調

可是在2019年12月，周永恒被拍到在尖沙嘴與一名男子打架被捕，周永恒更曾雙手合十兼跪地向警察求情，但他在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，罰款1500元。

到近期周永恒生活轉低調，似乎改過專心湊仔。可是在今年2月，有指Britni刪走跟周永恒的婚照及多張合照，爆出疑似婚變。

▲ 周永恒父子。

因葵爆周永恒被家暴

但近日，填詞人因葵（陸謙遊）在個人社交平台公開多張周永恒疑遭家暴的照片，當中周永恒的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，他一度要留醫。

因葵在發文寫道有人講大話：「無論你哋認唔認得圖中男主角，你哋覺得佢係乜嘢人唔重要，清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆，呢堆相，whatsapp cap圖內容係今晚人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據，仲要係個老公啱啱做完腦部手術，情緒病續漸好轉嘅時候，到個老婆發神經，其實有暴力傾向係個女人。」

他也知周永恒外間形象差，故此因葵續指：「或者有人會覺得抵死，但呢個朋友，我用咗超過三年時間同佢相處，你唔會估到佢其實係點，喺你哋眼中佢只係八卦新聞一則，但我見到佢今晚含冤入獄，我實在忍唔住。」

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因葵並指周永恆有情緒病，和對方一直研究宗教哲學﹑健身及音樂創作：「但佢做咗腦科手術之後，係越嚟越進步，以前佢會喺我面前發洩情緒，而家同我傾嘅係佛偈，一個耶穌仔可以同我傾佛偈，如果佢真係呃我嘅，抵啦！唔好計佢以前自己私生活係點，呢一個世侄唔只係朋友咁簡單，佢可能係第一個令我發現自己有乜嘢弱點，令我進步嘅人，我曾經帶過佢去彼岸，然後又回到俗世。」

最後，因葵寫道：「我而家只係想講一句：what doesn't kill me makes me stronger !」