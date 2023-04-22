【玩出禍】夫婦耍花槍飲潔廁劑中毒　丈夫報警求先救昏迷妻

▲ 夫婦耍花槍飲潔廁劑中毒，丈夫報警求先救昏迷妻。

夫婦之間起爭執，要理智解決問題，千萬不要拿生命來賭氣。四川一對夫婦就因賭氣，竟雙雙飲下潔廁劑導致中毒，其中妻子昏迷情況嚴重，丈夫在倒下前報警，求救護員先救妻子。

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綜合內地媒體報導，4月14日，四川瀘州一對夫妻因爭執後賭氣，雙雙飲下潔廁劑後中毒。妻子昏迷不醒，而所幸丈夫在倒下前報警求助。根據當地公安局微博片段，警員接報後立即趕往救援，到達時發現夫婦二人倒臥地上，丈夫尚有意識。

警員和醫護人員分頭行事，1名警員欲先扶起男子，將他背下樓送往救護車，不斷催促男子道「快點上來，不要睡不要睡」。而男子在被背下樓期間，嘴裏不斷喊著「快點救我老婆」，警員只好不斷安慰「你老婆那有醫生啊」，並喊著「堅持住，不要睡」，最後順利將男子背下5樓，交給救護車上的醫護人員照顧。

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這時，警員雖已體力不支，但仍堅持返回樓上，和同事一同將中毒女子抬下樓，一併送院急救。警員們事後表示，丈夫在意識朦朧期間，仍執意求先救妻子，「證明他們感情還是比較深厚」。夫婦二人也因及時送院救治，目前已脫離生命危險。

事件曝光後，網民紛紛感概稱事件是「生死見真情」、「能放下自己、犧牲自己才算愛」，唯敗在雙方情緒過激累事；但也有人質疑「如果感情深厚，怎麽會你死我活！」。

責任編輯︰羅家欣