【運輸物流】林世雄訪京與部委就國際航運交換意見　冀港發揮所長貢獻國家

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄本周到訪北京，向各單位簡介本港運輸和物流業在復常路上的最新進展。他今日（22日）發表網誌表示，對得到各部委不少珍貴的意見感到榮幸，指日後定必繼續與各相關部委保持緊密的溝通和合作，促進香港國際航運中心和國際航空樞紐建設，助力香港更好地融入國家發展大局，發揮所長貢獻國家所需。

林世雄表示，他在本周二（18日） 先到珠海出席港珠澳大橋主體工程竣工驗收。竣工驗收委員會評價認為，大橋主體工程創下多項世界之最，工程質量等級和綜合評價等級均為優良，打造了一座「精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程」，為超大型跨海通道工程建設積累了寶貴經驗。 大橋開通至今，已成為粵港澳大灣區重要的人員往來和貿易通道。 未來，粵港澳三方將加強合作，努力推動通行政策優化創新，為三地車輛、人員利用大橋通行提供便利。

逗留珠海期間， 林世雄拜會 交通運輸部部長李小鵬及珠海市委副書記、市長黃志豪。李小鵬表示，香港是國家加快建設交通強國的重要部分，支持香港和內地相關部門、鐵路營運單位、航運企業等加強合作，各自發揮優勢，達至互利共贏，促進香港國際航運中心和國際航空樞紐建設。 林世雄亦與黃志豪， 就如何加強香港和珠海機場合作，以及進一步優化港珠澳大橋跨境交通安排和措施等交換意見。兩人一致同意香港和珠海日後會加強交流和合作，促進兩地人流和貨流。

訪京期間，林世雄 向各單位領導簡介本港運輸和物流業在復常路上的最新進展，以柔香港正積極落實一系列稅務措施，以吸引高增值海運業機構來港落戶。另外，港府會積極提升行業競爭力，包括推動「智慧港口」發展，建立共用的數碼化系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通，進一步提升港口效率和減低成本。

航空方面，香港將把握機場三跑道系統帶來的契機，繼續發展包括「一帶一路」國家在內的國際航線，務求在國家更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮好連繫人作用。 特區政府亦支持香港機場管理局與大灣區其他城市建立多式聯運網絡，並與珠海促成戰略合作，利用港珠兩地的海、陸連繫，結合港珠機場各自的航空網絡優勢，便利全國人民和企業經兩個機場與世界接通。此外，港府亦銳意打造香港成為區域航空培訓中心和飛機租賃及航空融資中心。

鐵路方面，特區政府和香港鐵路有限公司會繼續和內地相關單位緊密溝通和協調，持續優化高鐵香港段的服務，使香港更有效快速聯繫到國家四萬公里的高鐵網絡，同時進一步提升高鐵服務的靈活性，方便兩地人員往來。

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記者：黃穎津