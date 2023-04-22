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【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生

娛樂 12:10 2023/04/22

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

現年16歲的「小公主」姚焯菲（Chantel）在今年大年初三赴新西蘭升學，雖然如此，不時在社交平台分享生活點滴、甚至開直播，讓「小菲象」（姚焯菲粉絲暱稱）可以偶像保持聯繫。

近日，Chantel放假回港，更出新歌《小出走》，而她出席公開活動與「小菲象」直接見面外，早前上在商台《叱咤樂壇》接受謝茜嘉及Woody的訪問，當中講到在紐⻄蘭生活。

【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！

Chantel放假回港推出新歌《小出走》。

學習懂立生活

Chantel表示當地生活環境好，不過也掛住家人，每天都與父母視像通話，十分乖女。不過可以過「冇王管」生活，她也坦言：「其實係好玩㗎，但係始終爸爸媽媽唔係到......（冇人管喎！）一開始覺得冇人管好似無拘無束咁，頭兩日囉，但係之後會覺得......」

可是主持謝茜嘉開玩笑指，Chantel思家是因為沒有人照顧她的起居生活，Chantel否認稱：「唔係啊！我學識咗點樣獨立，學識點樣洗衫，自己執嘢，同埋唔見咗嘢係冇人幫手搵，真係要自己搵。之前係『媽咪！你記唔記得呢個擺咗係邊？』宜家要靠自己。」似乎小公主真的大個女。

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被嫌在房中吃東西

至於在宿舍生活，Chantel表示一開始時與室友在生活習慣上要磨合，坦白自爆最初彼此有點誤會：「Roommate唔鍾意我係房食嘢，佢唔畀我將食物包裝抌係房入面嘅垃圾桶，佢覺得會惹蟻，同埋佢好怕蜥蝪。」

她更憶述：「有一次就走咗入嚟，佢就賴我周圍抌搞到有蟲，啲蜥蝪就入嚟食蟲，搞到我好内疚。」不過幸好最後她們沒為這事吵架，關係友好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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