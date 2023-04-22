【孕婦入境】內地女懷孕28周來港入境遭遣返　揭問話過程不嚴謹︰可以利用漏洞

▲ 一名懷孕28周的內地女子來港入境遭遣返。

一名內地孕婦早前來港，入境時卻遭遣返，指她已懷孕28周未能入境。孕婦指整個問話過程並不嚴謹，職員也沒要求她出示任何有關懷孕的證明，她認為大可利用這些漏洞。

最新影片︰

懷孕28周不得入境

該名內地孕婦在「小紅書」以「孕婦入港遣返記」分享這次經歷，上月她與丈夫及孩子打算到香港迪士尼樂園慶生，可是入境時一家人被帶入「小黑屋」，工作人員詢問她的預產期等問題，並告知法律規定懷孕28周不得入境。

她沒想到懷孕28周這麼早就不能入境，雖然感到遺憾，但也為沒做足功課，自覺要負一部分責任。她寫道︰

我理解有部分人以在港生寶寶的方式，換取香港身份，接受香港的教育資源及福利待遇，所以促使了這個規定的產生。

▲ 內地孕婦指工作人員沒要求她出示有關懷孕的證明。（圖片來源︰小紅書）

問話過程存漏洞

不過，她有感問話過程並不嚴謹，工作人員只靠她口述，沒有要求她出示任何與孕期相關的證明。最初工作人員指嘗試為她申請通關，可是得知她是全職媽媽後，「就告知我沒有機會只能遣返」。另外，她被問到在港的時間，但工作人員依然沒要查閱相關資料的意思。

如果我知道這個規定，且一定要在這個時間過關的話，那我是完全可以利用這些漏洞的。

她批評工作人員不嚴謹，大呻「擋不住真的想在港生寶寶的那一部分人，卻擋住了真的想回迪士尼的公主」。最終丈夫帶孩子入境，她獨自回深圳，不過丈夫不捨她孤單一人，翌日就返深圳陪伴她。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳