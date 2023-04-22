因葵聲稱周永恒遭受家暴　陳薇發文反撃：想紅就可以冇良知可言？

周永恒因偷食兼打老婆於是在2017年與趙頌茹離婚，在翌年與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子，同時有指Britni家境富裕，因此周永恆就算近年沒甚麼工作仍生活無憂，而他亦似乎改過麥心湊仔。

可是，近日填詞人因葵（陸謙遊）卻在個人社交平台公開多張周永恒疑遭家暴的照片，當中周永恒的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，他一度要留醫。

周永恒被爆遭內地妻子家暴 傷痕纍纍一度留院【多圖】

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聲稱周永恒被家暴

此外，因葵更寫道：「清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆，呢堆相，whatsapp cap圖內容係今晚人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據」

他又續控訴指：「仲要係個老公啱啱做完腦部手術，情緒病續漸好轉嘅時候，到個老婆發神經，其實有暴力傾向係個女人，或者有人會覺得抵死，但呢個朋友，我用咗超過三年時間同佢相處，你唔會估到佢其實係點，喺你哋眼中佢只係八卦新聞一則，但我見到佢今晚含冤入獄，我實在忍唔住。」

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陳薇發帖發撃

事件在昨晚（4月21日）起在網上引討論，周永恒太太陳薇在今日（4月22日）於個社交平台發文反撃：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人就可以出賣靈魂完全冇良知可言？」

到今日近中午12時，她再在個社交平台發文指：「心情冇辦法平復，對我打擊太大…收到好多熟人、認識或完全唔認識嘅朋友網民私底下關心同支持，力撐我人品為人……我己（已）經足夠安慰🫂接落嚟我會勇敢啲面對以後嘅輿論同挑戰 ！多謝大家關心🙏🏻」

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