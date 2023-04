【網絡熱話】DSE考美國前第一夫人米歇爾自傳　網民湧IG哭訴：還返lv3俾我

中學文憑試(DSE)昨日(21日)開考,首科筆試為英國語科閱讀及寫作考試,其中閱讀卷B2部分,則涉及美國前第一夫人米歇爾.奧巴馬(Michelle Obama)的文章和自傳。有人認為,文章用字相當深奧,涉及外國文化,考生甚少接觸或影響成績。

因應試題與米歇爾所著文章相關,而閱讀卷必答部分(Part A)有文章以「Boom」開首,有不少香港網民到米歇爾已停用的IG帳戶下留言「Boom」轟炸,並「哭訴」:

也有網民模仿英文寫作模版:

I am editing to inform you that a passage about you appear in hkdse English paper1 part b2, due to the fact that I want to go to university, would you mind to communicate with the HKEAA and give me a Lv.4. I would be very grateful about that, wish you have a nice weekend, thank you! If can't can you accuse HKEAA?

(特此通知,hkdse英文試卷1 b2部分出現一段關於你的文章,因為我想上大學,請問您是否介意與考評局商討,給我一個Lv.4。對此我將不勝感激,祝您週末愉快,謝謝!如果不能你能起訴考評局嗎?)