【網絡熱話】DSE考美國前第一夫人米歇爾自傳　網民湧IG哭訴：還返lv3俾我

▲ 中學文憑試昨日開考。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）昨日（21日）開考，首科筆試為英國語科閱讀及寫作考試，其中閱讀卷B2部分，則涉及美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama）的文章和自傳。有人認為，文章用字相當深奧，涉及外國文化，考生甚少接觸或影響成績。

因應試題與米歇爾所著文章相關，而閱讀卷必答部分（Part A）有文章以「Boom」開首，有不少香港網民到米歇爾已停用的IG帳戶下留言「Boom」轟炸，並「哭訴」：

Can Robbie pray for me to get a Lv.3 in my dse??（Robbie 可以為我的 dse 獲得 Lv.3 祈禱嗎？）

Can you gave back my lv3?（你能把我的lv3還給我嗎？）

可摸耳唔好Booooommmm走我個Lv3 我唔貪心 你還返個Lv3俾我就開心

Michelle should be held accountable for our failed English papers（米歇爾應該為我們不合格的英文試卷負責）

也有網民模仿英文寫作模版：

I am editing to inform you that a passage about you appear in hkdse English paper1 part b2, due to the fact that I want to go to university, would you mind to communicate with the HKEAA and give me a Lv.4. I would be very grateful about that, wish you have a nice weekend, thank you! If can't can you accuse HKEAA? （特此通知，hkdse英文試卷1 b2部分出現一段關於你的文章，因為我想上大學，請問您是否介意與考評局商討，給我一個Lv.4。對此我將不勝感激，祝您週末愉快，謝謝！如果不能你能起訴考評局嗎？）

即睇網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

也有網民許願：

please give me 5**（請給我5**）

不過亦有網民認為有關舉動相當失禮：

自己英文廢仲要丟自己架

英文廢就做B1啦

學咩人做B2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津