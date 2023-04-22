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【致命惡菌】22歲女睇演唱會染怪病手腳壞死截肢　揭1舞台效果播菌

健康 13:47 2023/04/22

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

22歲女睇演唱會染怪病，昏迷16日手腳壞死截肢，揭1舞台效果播菌。

觀賞演唱會是開心幸福的事，但演唱會後竟染上怪病則實屬厄運。一名22歲女子在看完一場演唱會後身體不適，幾日後昏迷整整16日，期間手腳更壞死截肢。經時間推測，少女或因演唱會場館內一常見舞台效果播菌導致感染。

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綜合外國媒體報道，美國一名22歲建築公司行政助理Evelyn Davis，在去年6月參加完一場演唱會，3日後出現極度疲倦、發燒等症狀，但她並無在意，也沒有求醫，只等症狀自行退去。結果，她的病情在翌日急速惡化，被送院急救。經診斷，Davis患上敗血症及肺炎，並開始出現全身器官衰竭。她昏迷整整16日，在7月2日奇蹟甦醒，可惜在Davis昏迷的第12日，她的手腳因開始變黑壞死，需要截肢，事後醫生也遺憾告訴她，日後能再行走的機會渺茫。

一舞台效果播菌致患「退伍軍人症」

醫生最後斷定Davis患「退伍軍人症」（Legionnaires' disease），根據時間推算，很可能是她在看演唱會時，場館內的舞台噴霧效果帶有該疾病細菌，導致Davis不幸感染。

雖然失去四肢，但樂觀的Davis沒有自暴自棄。她通過努力練習適應義肢，在2個月後已成功地重新站立。她在採訪中更提醒民眾要時刻注意健康，當察覺到身體不適，一定要盡早就醫︰

如果我一開始感到不舒服時就去求醫，或許就能保住四肢。

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責任編輯：羅嘉欣

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