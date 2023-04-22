【聲夢傳奇】文凱婷與導師相戀被指做小三　炎明熹師傅高晨維割席：的確好傷心

參加TVB節目《聲夢傳奇》而與炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等同期出道的文凱婷（Aeren），近日被指與現年22歲的她與39歲的唱歌導師湛耀東（Waye Cham）拍拖，甚至稱文凱婷當第三者。

事因，文凱婷與湛耀東被指前後腳出發到澳洲旅遊，而湛耀東的媽媽分享家庭照令戀情曝光，雖然湛媽媽使用表情符合遮住文凱婷的臉，但亦被人認出，而湛媽媽亦寫道：「一家人齊齊整整」。之後，湛媽媽亦已將照片刪除。

【聲夢傳奇】曾與火雞傳緋聞文凱婷被爆戀上導師 Aeren默認戀情否認是第三者

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文凱婷澄清非第三者

然而，有指文凱婷於去年6月已搭上湛耀東，而男方本來有名拍拖多年的女朋友，據悉該女士一直陪伴男方經歷高低潮，因而文凱婷遭指為第三者。

事件爆出後，文凱婷承認現正蜜運中，並承認男朋友是唱歌老師，不過她強調二人拍拖時彼此均為單身，否認自己是第三者。

高晨維與湛耀東割席

因為湛耀東曾是炎明熹恩師高晨維所開的歌唱學校的老師之一，該校在早前發聲明指，湛耀東在去年10月已離職，並稱：「本學院管理層對湛耀東的誠信及行為表示極度失望，並就此嚴重違反合約協議舉動多次要求對方作出合理回覆及道歉未果。」

最後該校強調：「湛耀東一切華洋轇轕，概與本學院無涉。」

而高晨維亦在社交平台轉該發聲明，同時寫道：「多謝各位朋友的關心，本來都唔諗住repost，但收到太多朋友問候，我想講：最傷心的階段已經過去，的確有好傷心、難過的時候，現在一切已交由公司管理層及律師處理，我會繼續專心教學的工作，多謝大家關心。」

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