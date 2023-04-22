【童年夢想】日男扮牧羊犬住入籠超逼真　做「狗」1年近況曝光

▲ 日本一名男子扮牧羊犬生活。（影片截圖）

有人不做竟然想做狗？日本一名男子自小夢想成為一隻四腳動物，他不惜花費十多萬訂製牧羊犬服裝，扮起牧羊犬維妙維肖，更住入籠內非常逼真。

最新影片︰

花12萬訂製牧羊犬服裝

據英國《每日郵報》報道，名叫Toco的日本男子去年花費200萬日圓（約12萬港元），從製造商訂製一套牧羊犬的服裝，製造商花了約40天時間才將這套逼真的服裝組裝起來。Toco自此過著狗一樣的生活，更在YouTube開設頻道「動物になりたい(I want to be an animal)」，他在頻道自我介紹︰

我的名字是Toco，我想成為一種動物，所以我成為了一隻牧羊犬。這個頻道將為您帶來如此不尋常的影片。

他的YouTube頻道至今有2.5萬人訂閱，當中的影片展示牧羊犬的日常，如果沒細看是人扮的，還以為這真的是一隻牧羊犬的生活紀錄。Toco扮成牧羊犬在家中四處走動，有時走進籠裡生活，如可愛的狗狗舒適地享受按摩般，又會戴上狗繩被人牽去散步。他在頻道分享︰

我終於圓了從小就有的一個夢想︰變成一隻狗去外面散步！

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享受過狗的生活

這一年來Toco享受著過「狗」的生活，喜歡做只有狗才會做的事情。他曾表達對四腳動物的熱愛，認為扮演接近他體型的大動物會較好，所以他才決定整成狗仔的裝扮，「我把它做成了牧羊犬，因為當我戴上它時看起來很真實」，他還會穿涼鞋來保護他的腳和服裝的底部不被弄髒。

他過去受訪時承認，仍然沒有勇氣和一些朋友分享他這個愛好，因為不想令他們覺得他很奇怪，坦言「得知我變成動物後，我的朋友和家人似乎非常驚訝」。

不過，有不少網民都支持他，留言「你在實現兒時的夢想」、「雖然人們說這很奇怪且不正常，但其實沒有傷害任何人，甚至讓他們開心」、「它（裝扮）是獨一無二的」。

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責任編輯︰王明芳