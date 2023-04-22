  • 24°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 14:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】澳洲男毒駕致5死車禍　死者包括港人及台灣人

社會 14:32 2023/04/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

澳洲發生5死致命車禍，當中包括港人。澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）警方本周四（20日）下午接報，指一名澳洲女子在駕駛一輛皮卡車時，被一輛白色私家車撞到，導致皮卡車衝向迎面的另一輛卡車。皮卡車上3人當場被證實死亡，當地警方周五（21日）再宣布，事故中死亡人數增至5人，死者全屬皮卡車上的司機及乘客。

據了解，駕駛皮卡車的司機為一名62歲澳洲女子，車內另有4名乘客，涉及1男3女，年齡介乎23至30，是受僱於農場的海外工人，該名62歲澳洲女子是他們的僱主。據當地傳媒報道，4名海外工人來自香港和台灣，他們的親屬已趕往澳洲

案情指，當地法院文件顯示，駕駛白色私家車的29歲男子（Christopher Dillon Joannidis）在初步測試中對大麻呈陽性。他在事發前曾因超速駕駛被扣查，當地警員向他發出告票後，男子隨即離去。

Joannidis周五（21日）已於當地法院提堂，他被暫控5項危險駕駛導致他人死亡罪，獲准保釋候查。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【交通意外】尖沙咀醉漢棄用天橋橫穿行車線　不勝酒力馬路中央倒下遭輾斃
今日 10:09
【交通意外】尖沙咀醉漢棄用天橋橫穿行車線　不勝酒力馬路中央倒下遭輾斃
【爆竊案】火炭艷霞花園半月內第2宗爆竊案　13隻錶失竊價值約312萬元
今日 10:41
【爆竊案】火炭艷霞花園半月內第2宗爆竊案　13隻錶失竊價值約312萬元
【珍惜生命】牛頭角38歲男子墮樓　身體斷開兩截遺大量血跡
今日 11:02
【珍惜生命】牛頭角38歲男子墮樓　身體斷開兩截遺大量血跡
【網絡熱話】DSE考美國前第一夫人米歇爾自傳　網民湧IG哭訴：還返lv3俾我
今日 12:49
【網絡熱話】DSE考美國前第一夫人米歇爾自傳　網民湧IG哭訴：還返lv3俾我
【香港地震】天文台接獲本地有感地震報告　涉台灣5.3級地震
今日 13:53
【香港地震】天文台接獲本地有感地震報告　涉台灣5.3級地震

你可能感興趣

【交通意外】尖沙咀醉漢棄用天橋橫穿行車線　不勝酒力馬路中央倒下遭輾斃
今日 10:09
【交通意外】尖沙咀醉漢棄用天橋橫穿行車線　不勝酒力馬路中央倒下遭輾斃
【爆竊案】火炭艷霞花園半月內第2宗爆竊案　13隻錶失竊價值約312萬元
今日 10:41
【爆竊案】火炭艷霞花園半月內第2宗爆竊案　13隻錶失竊價值約312萬元
【珍惜生命】牛頭角38歲男子墮樓　身體斷開兩截遺大量血跡
今日 11:02
【珍惜生命】牛頭角38歲男子墮樓　身體斷開兩截遺大量血跡
交通事故 危險駕駛 交通 澳洲 香港 台灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
19:36 2023/04/19
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受