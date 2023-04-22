【交通意外】澳洲男毒駕致5死車禍　死者包括港人及台灣人

澳洲發生5死致命車禍，當中包括港人。澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）警方本周四（20日）下午接報，指一名澳洲女子在駕駛一輛皮卡車時，被一輛白色私家車撞到，導致皮卡車衝向迎面的另一輛卡車。皮卡車上3人當場被證實死亡，當地警方周五（21日）再宣布，事故中死亡人數增至5人，死者全屬皮卡車上的司機及乘客。

據了解，駕駛皮卡車的司機為一名62歲澳洲女子，車內另有4名乘客，涉及1男3女，年齡介乎23至30，是受僱於農場的海外工人，該名62歲澳洲女子是他們的僱主。據當地傳媒報道，4名海外工人來自香港和台灣，他們的親屬已趕往 澳洲 。

案情指，當地法院文件顯示，駕駛白色私家車的29歲男子（Christopher Dillon Joannidis）在初步測試中對大麻呈陽性。他在事發前曾因超速駕駛被扣查，當地警員向他發出告票後，男子隨即離去。

Joannidis周五（21日）已於當地法院提堂，他被暫控5項危險駕駛導致他人死亡罪，獲准保釋候查。

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記者：黃穎津