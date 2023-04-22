【法言人】黃可盈相隔11年再與馬國明合作　 與胡鴻鈞齊《到此一遊》

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等參演TVB劇《法言人》，昨晚（4月21日）播出的單元故事十分感人。

劇情講健美中心老闆娘Macy（康華飾）女兒淇淇（黃可盈飾）因患癌病危；每次愛女出事，Macy必心慌意亂，因而被控不小心駕駛鬧上法庭，幸好獲田佑家律師（林夏薇飾）及金師爺（馬國明飾）傾力打官司成功脫眾。

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▲ 《法言人》

曾演《星空下的仁醫》

金師爺更為淇淇圓夢，「撮合」淇淇與偶像胡鴻鈞（Hubert）見面兼合唱。其中Macy為愛女化妝喊不停，淇淇堅強笑問：「係咪我太靚，媽咪唔抵得我呀？」，及向Macy說出最後心願：「就算以後剩番你自己一個，你都要開開心心，記得要成日笑，笑多啲，人都健康啲」，均洋蔥指數高企！

飾演淇淇的黃可盈曾在《星空下的仁醫》演未成年懷孕少女角色引起關注，演技獲認可，事實她演戲外，還熱愛唱歌跳舞畫畫，而且擁有8級鋼琴資格。

指馬國明依然咁型

雖然可盈只有18歲，但演出經驗豐富，因為她由5歲已開始當做童星，至今拍攝超過35部劇，另外還有電影及廣告演出。

不過在《星空下的仁醫》，她未有機會與同劇馬國明正式合作，所以現正修讀Year 1的可盈笑指，是次演出最大驚喜是繼《點解阿Sir係阿Sir》、相隔11年後再與馬明合作，可盈形容指對方：「基本上佢冇乜點變，依然都係咁型仔，同埋成熟穩重咗。」

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與Hubert唱《到此一遊》

另外，可盈又謂很開心能在劇集中獻唱並獲Hubert教路：「我好鍾意唱歌，但冇公開演唱經驗嘅我要同專業歌手一齊唱，真係有少少緊張。」

她續指：「好彩拍攝當日我哋試錄咗3次就good take，Hubert哥哥好nice，有畀唱歌意見同鼓勵我。等埋位時我都有同佢傾偈，佢好傾得同埋會講笑，我哋仲唱《到此一遊》打發時間。」

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曾演出不少慘情角色的可盈，在《法言人》中亦是眼淚不斷，她謙稱自己喊戲還有進步空間，並大讚媽咪康華「話喊就喊」兼好人：「有一晚我哋拍得比較夜，康華姐擔心我自己返屋企危險，主動話車埋我。」

同時可盈又感謝劇組謂：「呢隊crew好有愛，希望觀眾會鍾意《法言人》，非常感謝。」

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