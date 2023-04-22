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【宣傳香港】武漢文博會首設香港館　展示香港商界及文旅面貌

社會 15:21 2023/04/22

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

嘉賓品嚐香港館的港式奶茶。（香港特區政府駐武漢辦）

駐武漢辦主任郭偉勳於昨日（21日）出席第二屆中國（武漢）文化旅遊博覽會香港館開館活動。駐武漢辦首次於文博會設立香港館，旨在充分利用文博會的國家級、國際化文旅產業推介平台功能，向海內外展示香港作為亞洲國際都會的獨特魅力，是「你好，香港！Hello Hong Kong」的系列活動之一。

郭偉勳表示，「你好，香港！Hello Hong Kong」主題活動，目的是向全球各地展示和推廣香港的經濟新亮點、文化新視野、旅遊新感受以及盛事新體驗。他誠邀內地朋友在即將來臨的「五一」假期去香港走走看看，親身感受香港的美食美景，以及「購物天堂」、「盛事之都」的蓬勃生機和活力。

郭偉勳亦提到2021年11月底成立的「鄂港合作機制」，其中在文化和旅遊合作方面，提出鼓勵鄂港兩地舉辦展覽等交流活動，以促進兩地文化及旅遊業界交流，建立互為旅遊目的地和客源地的良性互動機制。此次設立香港館，得到湖北省港澳辧的大力支持，是「鄂港合作機制」下一項重要合作成果。

此次香港館邀請來自文化、餐飲、商業、娛樂、航空物流等領域共20間香港企業參展，向前來參觀的各界展示香港商界及文旅面貌。湖北省香港商會亦在現場安排豐富的互動活動及抽獎，送出武漢至香港來回機票。駐武漢辦入境事務組亦同場介紹香港人才人境計劃的內容。

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記者：黃穎津

 

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